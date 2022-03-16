برلين تبدأ الاجتماع في أوسلو لتوسيع واردات الطاقة

برلين، 16 مارس روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ في ألمانيا، يبدأ اليوم سلسلة من الرحلات الدولية في أوسلو لإجراء محادثات تهدف إلى توسيع قاعدة عائدات الطاقة الألمانية. واضاف فى بيان ان الرحلة تهدف ايضا الى ضمان امدادات مستقبلى من الهيدروجين الاخضر والمواد الخام ذات الصلة. وسيلعب التعاون الوثيق بشأن استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين وتطوير التقنيات التي تهدف إلى حماية المناخ والبيئة دورًا مهمًا. وقال هابيك انه سيجتمع مع رئيس الوزراء النرويجى جوناس جار ستور وممثلي الشركات الاسكندنافية قبل مغادرته الى اوسلو «ان حرب العدوان الروسى ضد اوكرانيا اوضحت اننا يجب ان نكون مستقلين عن واردات الطاقة الروسية». وهذا يتطلب «تسريع انتقال الطاقة، وتعزيز تطوير الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة بشكل كبير». وفقا للوزير، إنه «أهم شيء لإمدادات الطاقة الرخيصة والمستقلة والآمنة في المستقبل». واضاف «فى الوقت نفسه فان امدادات الطاقة فى المستقبل ستكون صديقة للمناخ فقط». «لذلك، من ناحية، نحتاج إلى المزيد من غاز الغاز الطبيعي المسال مؤقتًا على المدى القصير، ومن ناحية أخرى، نحتاج إلى زيادة تسريع تحويل الغاز الطبيعي الحالي إلى مشتقات هيدروجينية أخرى، مثل الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا». قال. وفقًا للوزير، فإن أفضل خيار هو القيام بذلك في أوروبا والاتحاد الدولي. «بهذه الطريقة، سرعان ما أنشأنا مسارًا للحياد المناخي وصممنا بنشاط الانتقال إلى اقتصاد أخضر خالٍ من الكربون قدر الإمكان في بقية العالم.» وأضاف. الأفضل بيض/جامس/مقابس