حصل Banco Pichincha على 120 مليون دولار في عام 2021، وهو ضعف ما يصل إلى عام 2020

أفاد كيتو، من Banco Pichincha، الإكوادور، الذي يمتلك العلامة التجارية في كولومبيا وإسبانيا والولايات المتحدة وبيرو، أنه في عام 2021 بلغت الأرباح 120 مليون دولار، أي أكثر من ضعف الإيرادات التي تم الحصول عليها في عام 2020. وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء. وبالمثل، ارتفعت محفظة البنك إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 21٪ عن العام السابق، وزادت الودائع العامة إلى 9 مليارات دولار، بزيادة 9٪ مقارنة بعام 2020. جاء ذلك نتيجة الإعلان عنه في الاجتماع العام للمساهمين الأسبوع الماضي، والذي تم صياغته كاحتياطي خاص لتقاسم 34٪ من الأرباح في عام 2021 مع المساهمين، والباقي (66٪) لرسملة البنك. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، ارتفعت حصة السوق المصرفية الإكوادورية إلى 25.9٪، بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق، ومع الأخذ بعين الاعتبار التعاونية، كانت هذه الحصة 18.6٪، أي أعلى بنسبة 0.7٪ من عام 2020. كما وافق الاجتماع العام للمساهمين على إصلاح النظام الأساسي يهدف إلى تعزيز وظائف مجلس الإدارة ورفع رأس المال المصرح به من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب أنطونيو أكوستا إسبينوزا رئيسًا إلى جانب أعضاء كبار آخرين في مجلس تروس. fgg/jrh