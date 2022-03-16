تحافظ بادوسا على الحلم المزدوج على قيد الحياة وهي بالفعل في الدور ربع النهائي في إنديان ويلز.

الملائكة (الولايات المتحدة الأمريكية), 15 مارس لا يزال حلم المزدوج في إنديان ويلز على قيد الحياة بالنسبة لباولا بادوسا. بعد تتويجها في بطولة صحراء كاليفورنيا في عام 2021، تتقدم الإسبانية بثبات هذا الثلاثاء تأهلت إلى الدور ربع النهائي بعد فوزها على الكندية الإكوادورية ليلى فرنانديز. صلبة جدًا من البداية إلى النهاية، هزم بادوسا، السابع في تصنيف WTA، فرنانديز، رقم 21 في التصنيف العالمي، بمقدار مزدوج 6-4 في ساعة واحدة و 42 دقيقة. بادوسا, وهو الإسباني الوحيد الذي فاز بإنديان ويلز والذي حقق تسعة انتصارات متتالية في هذه البطولة بين العام الماضي وهذا العام, سيواجه الفائز في الصليب بين الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا يوم الخميس في الدور ربع النهائي. الأسطورية مارتينا نافراتيلوفا هي لاعبة التنس الوحيدة التي فازت مرتين على التوالي في إنديان ويلز (1990 و 1991). بعد هزيمة مواطنها سارة سوريبيس تورمو في الجولة الثالثة، واجه بادوسا يوم الثلاثاء وعلى ملعب إنديان ويلز المركزي مع ليلى فرنانديز، 19 عامًا فقط ولكنه أثار ضجة كبيرة في عام 2021 من خلال الوصول إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. بدأ بادوسا بأمان شديد من الجزء الخلفي من المسار وتأمين خدمته بحزم. سرعان ما وضع الإسباني خدمة فرنانديز في ورطة، مع لعبة جريئة وملونة للغاية ولكن تم إعطاؤها أيضًا لارتكاب الأخطاء. أنقذ الكندي أربع كرات من «استراحة»، ولكن في الخامسة ذهبت نكسة لها إلى الشباك وسيطرت بادوسا على المباراة (4-3). رد فعل فرنانديز على الفور من خلال كسر خدمة بادوسا أيضًا، لكن الإسباني استجاب دون إضاعة الوقت بـ «استراحة» جديدة بعد عبور يمين رائع إلى الزاوية (5-4). سجل بادوسا أخيرا المجموعة الأولى المهيمنة مع خدمته ويمينه (81٪ من النقاط فاز مع خدمته الأولى). بدت الصورة جيدة جدا لبادوسا حيث أنه في عام 2022 كان قد فاز في جميع المباريات الإحدى عشرة التي فاز فيها بالمجموعة الأولى. ومع ذلك، صعد فرنانديز في المجموعة الثانية وكان أكثر عدوانية ضد بادوسا الذي كان فقط ولكن طوال الليل أخطاء مزدوجة (7 في المجموع). المباراة، على مستوى كبير، شهدت في تلك البداية من المجموعة الثانية واحدة من أكثر مراحلها إثارة مع كلا لاعبي التنس تبادل الضربات دون راحة. بادوسا حصد أسنانه وحل اثنين من كرات «كسر» ضد، ولكن لحظته جاءت مع 0-40 لصالح و 2-2 على لوحة النتائج. فرنانديز، محبطة بشكل متزايد من موثوقية منافستها، فازت بثلاث نقاط على التوالي ويبدو أنها خرجت من تلك الفوضى، لكنها اعترفت في النهاية بالكسر بنكسة جديدة بقيت على الشباك (3-2). مع الريح لصالحها، عرضت بادوسا أفضل تنس لها، وفككت موقف فرنانديز الأخير بقوة كبيرة على يمينها وخدمتها، وأخرجت التذكرة للأرباع ببراعة وتذكير جميع منافسيها في إنديان ويلز بأن المدافع عن اللقب حريص على التكرار في عام 2022. رئيس dvp/كاف