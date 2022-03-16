تسعى أستراليا لتوسيع معالجة الأرض النادرة لتجنب الصين

سيدني (أستراليا), 16 مارس أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الأربعاء عن خطة لتوسيع معالجة البلاد للأتربة النادرة, تستخدم في صناعات التكنولوجيا الفائقة, بهدف التحايل على اعتمادها الشديد على الصين. «تهيمن الصين حاليًا على 70 إلى 80 بالمائة من إنتاجها وتواصل ترسيخ نفسها في سلاسل التوريد. وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور في بيان إن هذه المبادرة مصممة لمعالجة هذه الهيمنة. وبموجب هذه الخطة ستخصص استراليا 243 مليون دولار استرالى (175 مليون دولار امريكى او 160 مليون يورو) على اربعة مشروعات نادرة لمعالجة الاراضى. يوجد في أستراليا كمية كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لا تملك القدرة على معالجتها، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الصين تفعل ذلك بتكلفة منخفضة، وهو مجال يقلق الولايات المتحدة منذ أن هددت بكين في عام 2019 بحظر صادرات هذه الموارد خلال الحرب التجارية بين القوتين. وسيتيح تعزيز قطاع المعادن والأتربة النادرة لأستراليا أن يكون لها حضور أكبر في سلاسل التوريد المرتبطة بتصنيع الهواتف الذكية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن وأجهزة الكمبيوتر والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية ومعدات الدفاع والتكنولوجيا الفائقة. ما يقرب من نصف الأموال التي تم الإعلان عنها اليوم ستذهب إلى بناء مرافق لتحسين مواد بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت في منطقة غرب أستراليا، التي يديرها مركز PCam التابع لشركة Pure Battery Technologies، بالشراكة مع Poseidon Nickel. كما اعلنت الحكومة الاسترالية بشكل منفصل يوم الاربعاء عن صندوق اخر بقيمة 250 دولار استرالى (حوالى 180 مليون دولار امريكى او 164 مليون يورو) لتسريع الاستثمارات فى المشروعات التى تعزز قيادة هذا البلد فى قطاع المعادن الحيوية. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: «أصبح العالم مكانًا أكثر غموضًا ونريد التأكد من أن أستراليا شريك آمن للشركات المحلية والعالمية التي تحتاج إلى المعادن الحيوية التي لدينا هنا». أستراليا، وهي أكبر منتج لليثيوم في العالم وثاني أكبر منتج للزركونيوم، لديها واحدة من أكبر احتياطيات العالم من المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المتقدمة، مثل الفضاء الجوي والدفاع والاتصالات السلكية واللاسلكية. رئيس

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