أستراليا توسع معالجة الأرض النادرة لتجنب الصين

سيدني (أستراليا)، 16 مارس أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الأربعاء عن خطة لتوسيع معالجة الأرض النادرة التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا الفائقة للتحايل على الاعتماد على الصين. «تمثل الصين حاليًا 70 إلى 80٪ من الإنتاج وتستمر في الاندماج في سلسلة التوريد. تم تصميم هذه المبادرة لمعالجة هذه الهيمنة». وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور في بيان. وبموجب هذه الخطة، ستخصص أستراليا 243 مليون دولار أسترالي (175 مليون دولار أو 160 مليون يورو) لأربعة مشاريع نادرة لمعالجة الأرض. تمتلك أستراليا كمية كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لا تملك القدرة على معالجتها لأن الصين تفعل ذلك بتكلفة منخفضة. هذا مجال يقلق الولايات المتحدة منذ أن هددت بكين بحظر تصدير هذه الموارد خلال الحرب التجارية بين البلدين في عام 2019. إن إحياء المعادن الحرجة وقطاع الأرض النادرة سيسمح لأستراليا بالحصول على حضور أكبر في سلسلة التوريد المتعلقة بتصنيع الهواتف الذكية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن وأجهزة الكمبيوتر والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والدفاع والمعدات المتطورة. سيتم استخدام ما يقرب من نصف الأموال المعلنة اليوم لبناء منشأة تكرير مواد بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت في منطقة غرب أستراليا التي يديرها مركز PCAM التابع لشركة Pure Battery Technologies بالتعاون مع Poseidon Nickel. كما اعلنت الحكومة الاسترالية بشكل منفصل يوم الاربعاء عن صندوق اخر بقيمة 250 دولار استرالى (حوالى 180 مليون دولار او 164 مليون يورو) لتسريع الاستثمار فى المشروعات التى تعزز قيادة البلاد فى قطاع المعادن الحيوية. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: «أصبح العالم مكانا أكثر غموضا ونريد أن تكون أستراليا شريكا آمنا للشركات المحلية والعالمية التي تحتاج إلى المعادن الهامة التي لدينا». أستراليا، أكبر منتج لليثيوم في العالم وثاني أكبر منتج للزركونيوم، لديها أكبر احتياطيات معدنية كبيرة في العالم تستخدم في التقنيات المتقدمة مثل الفضاء الجوي والدفاع والاتصالات السلكية واللاسلكية.