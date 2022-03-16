وكشف أنيبال توريس أن بيدرو كاستيلو قرر عدم الإعلان عن تقدمه إلى الانتخابات العامة في اللحظة الأخيرة.

قال رئيس الوزراء أنيال توريس في خطاب ألقاه الرئيس بيدرو كاستيلو أمام برلمان الجمهورية بعد ظهر اليوم إن الاقتراح تم الاتفاق عليه بالفعل في مجلس الوزراء: التقدم المحرز في الانتخابات العامة.

وكما أوضح رئيس الوزراء، نظر رئيس الدولة في تطور الانتخابات الانتخابية في الرسالة الرئاسية، لكنه قرر إعطاء الهيئة التشريعية فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق من خلال الحوار.

«كان هناك العديد من الإعلانات من الرئيس، ولكن إعلان واحد مفقود. في اللحظة الأخيرة، قرر عدم القيام بذلك، أو قرر عدم القيام بذلك. «Doc، نحن نبذل المحاولة الأخيرة في التشاور في الكونغرس لتصحيح الاستقرار السياسي الموجود، وسنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق لمواجهة المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البلاد». وقال توريس، خارج القصر الحكومي.

«لهذا السبب لم يعلن دخوله في الانتخابات العامة. هذه هي الحقيقة. يجب أن نعمل جميعًا معًا، لكن يجب أن نعمل بصدق، وليس الافتراء، وليس الافتراء. نحن نحترم بعضنا البعض ونحترم وسائل الإعلام. علينا جميعًا العمل في بيرو». وتابع.

كما ذكر توريس أنه يعد بالفعل مشروع قانون لتقديمه إلى كونغرس الجمهورية، لأنه لا يسعى للاستيلاء على السلطة إذا استمرت الأزمة السياسية في حلها. «هذه الشكوك السياسية تسبب ضررا هائلا للبلاد. نحن نحلل هذا الوضع ولن نمارس السلطة، لذلك فكرنا في الذهاب إلى الانتخابات العامة والمضي قدمًا». قال المحامي.

«لقد كتبنا بالفعل مشروع قانون. ولا يتم إحراز تقدم في هذه الانتخابات العامة بين عشية وضحاها ويتطلب إصلاحًا دستوريًا. اقترحنا التصويت في الكونغرس ثم التصديق عليه من قبل السكان». وتابع للصحافة.

ومع ذلك، تم سحبها قبل ظهور الرئيس بيدرو كاستيلو في الكونغرس. إنهم يثقون في النوايا الحسنة للمشرعين الذين يُطلب منهم المراقبة دون إساءة.

«تحليل الوضع، قال الرئيس: «نحن ديمقراطيون. دعونا نجعل المحاولة الأخيرة للاتفاق مع مختلف قوى الكونغرس، أننا يمكن أن تنجح، دعونا لا نفقد الأمل، الدكتور '، وأوضح رئيس الوزراء.

«قلت ذلك. علينا أن نقوم بالمحاولة الأخيرة وقد فعلنا ذلك، وأنا أثق بحسن نية المشرعين. لا أحد يخبر أحزاب المعارضة أنها ليست معارضة، ويمكننا الاستمرار في الأنشطة الإشرافية، وهي وظيفة معترف بها في الدستور، ولكن مضيفًا أنه، كما طلب الرئيس، لا يتم تنفيذ هذا العمل بإساءة استخدام الحقوق.

أكمل القراءة