ستبقى رحلة بحرية تقطعت بهم السبل في الجزء الشمالي من جمهورية الدومينيكان لمدة يومين في الميناء.

بويرتو بلاتا (الدومينيكان ر.)، رحلة سياحية في النرويج، تقطعت بهم السبل يوم الاثنين في بويرتو بلاتا، شمال جمهورية الدومينيكان وفقا لبروتوكول شركة الشحن، فإنه سيبقى على الرصيف حتى يوم الخميس، ذكرت مصادر رسمية. قررت الشركة تأجيل مغادرتها المقررة بعد ظهر الثلاثاء وفقا لمعايير السلامة الخاصة بها، وفقا لمعايير السلامة الخاصة بها، وقال رئيس العلاقات العامة للبحرية الدومينيكية، الكابتن خوسيه فاسكيز، إيفي. وفقًا لهيئة الموانئ الدومينيكية، فإن المشرف النرويجي في طريقه إلى محطة الميناء لإجراء فحص جديد للسفينة السياحية وتحديد الخطوة التالية. غادرت السفينة السياحية ميناء خليج تاينو فى بويرتو بلاتا بعد ظهر يوم الاثنين وتقطعت بها السبل فى طريقها الى سانت توماس بجزر فيرجن الامريكية حاملة 4841 شخصا بمن فيهم 3223 سائحا و1618 من افراد الطاقم. وفقا لبيانات سلطات الميناء. استمرت المناورة لتطهير السفينة بعلم جزر البهاما 8 ساعات وانتهت صباح أمس. ووفقا للمصادر، عادت السفينة السياحية إلى الميناء في الصباح، وبعد ذلك تم إجراء التفتيش من قبل الغواصين المحترفين من البحرية الدومينيكية وغيرهم ممن استأجروا من قبل شركة الشحن دون الإبلاغ عن أي ضرر. أثناء تنفيذ أعمال التفتيش، تمكن الركاب من النزول من السفينة السياحية للقيام بأنشطة مشاهدة المعالم السياحية في المدينة.