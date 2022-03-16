4-2. مدينة نيويورك تغادر غواتيمالا على قيد الحياة وتذهب إلى الدور قبل النهائي في Concacaf

جوزيه كارلوس موبايل جواتيمالا سيتي, 15 مارس الولايات المتحدة مدينة نيويورك تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال الكونكاكاف يوم الثلاثاء بفضل أهدافهم البعيدة, بعد هبوطه أمام Comunicaciones غواتيمالا 4-2 (5-5 عموما). نجا بطل كرة القدم الأمريكية من الهزيمة في المحطة الثانية من الدور ربع النهائي من المسابقة الإقليمية، بعد وصوله إلى غواتيمالا مع الصدارة في الإياب الأولى في ولاية كونيتيكت (الولايات المتحدة)، قبل أسبوع، حيث فاز على Comunicaciones 3-1. بدا أن المباراة هي إجراء لنادي MLS (دوري كرة القدم في الولايات المتحدة) بعد أن أخذ الصدارة 1-0 و 2-1، لكن الأمريكيين انتهى بهم الأمر بطلب الصافرة النهائية وشهدوا إقصاءهم من أهم بطولة اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) لعبة الجنون افتتح المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس التهديف لمدينة نيويورك في الدقيقة 31 بركلة حرة تسللت إلى جانب حاجز حارس مرمى كومونيكايونس كيفن موسكوسو. ومع ذلك، لم يستسلم السكان المحليون وتعادلوا في نهاية الشوط الأول مع المهاجم الكوستاريكي الغواتيمالي أندريس ليزكانو، الذي سرق كرة على أرض الولايات المتحدة وبتسديدة قوية أصدر قرعة. احتلت مدينة نيويورك الصدارة مرة أخرى بهدف من البرازيلي تاليس ماغنو في الدقيقة 53، لكن كومونيكاسيونيس، بقيادة الأوروغواي ويليام كويتو أوليفيرا، استجابت بأهداف من نيكولاس سامايوا ولينر غارسيا، بين الدقيقتين 69 و 72. حاول El Comunicaciones العودة في الشوط الثاني مع ما يقرب من 6000 شخص في ملعب دوروتيو جواموش فلوريس في مدينة غواتيمالا، وهي قدرة محدودة بسبب covid-19، واقتربت من هدفها بهدف من خوسيه كونتريراس في الدقيقة 88. ومع ذلك, لم يكن كافيا والفريق الأمريكي, بقيادة النرويجي روني ديلا, حقق التأهل بعد ست دقائق من الوقت الإضافي في منطقته, حيث اقترب النادي الغواتيمالي من تسجيل الهدف الذي كان سيعطيهم التأهل التاريخي. يترك الإقصاء Comunicaciones يركز على بطولة كلاوسورا لكرة القدم المحلية 2022، حيث تحتل المرتبة الثالثة ولكن مع مباراة واحدة أقل يمكن أن تؤدي به إلى الصدارة، حاليا في يد البطل المحلي، مالاكاتيكو. ورقة فنية: 4. الاتصالات: كيفن موسكوسو؛ وخوسيه كورينا، وألكسندر لارين، ونيكولا سامايوا، وآلين يانيس؛ ورودريغو سارافيا (م 71، كاريل اسبينو)، خورخي أباريسيو (م 62، لينر غارسيا)، خوسيه مانويل كونتريراس؛ أندريس ليزكانو (م 62، أندريس ليزكانو)، وكيفين لوبيز (م 71، إيفان غارسيا)، وخوان أنانغونو. المدرب: ويليام كويتو أوليفيرا (أوروغواي) 2. مدينة نيويورك: شون جونسون؛ تياغو مارتينز، مالتي أموندسن (رقم 60، كريستوفر غلوستر)، ألكسندر كالنس، ماكسيم شانوت؛ نيكولاس أسيفيدو، أندريس جاسون، ألفريدو موراليس (m60، حدائق كيتون)، ماكسيميليانو موراليس (m60، تياجو أندرادي)؛ فالنتين كاستيلانوس (m60، هيبر أراوخو) والموهبة العظيمة. المدرب: روني ديلا (النرويجية) الأهداف: 0-1، م 31: فالنتين كاستيلانوس. 1-1، م 44: أندريس ليزكانو. 1-2، م 53: أحجام كبيرة. 2-2، م 69: نيكولاس سامايوا. 3-2، م 72: لينر جارسيا 4-2، م 88: خوسيه كونتريراس. الحكم: كوستاريكا ريكاردو مونتيرو. ونبه إلى أنانغونو وكونتريراس ولوبيز للاتصالات، وكذلك موراليس لمدينة نيويورك. الحوادث: المحطة الثانية من الدور ربع النهائي لدوري أبطال الكونكاكاف لعبت في ملعب دوروتيو جواموش فلوريس في مدينة غواتيمالا أمام ما يقرب من 6000 شخص. رئيس جسم/ماب (صورة)