3-0.تحتل الأرجنتين سواريز وأوروغواي زازبي شركة إيست أويل

فاز

لاباز، 15 مارس الأرجنتيني فاكوندو سواريز ولياندرو جازبي، الأوروغواي، بفوزه 3-0 على رويال باريس من أورينتي بتروليرو في مبارزة بين المنتخب البوليفي ومرحلة المجموعات في كأس أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء. تمت إضافة فوز الليلة إلى فوز المحطة الأولى 2-3 بقيادة المخرج البوليفي إروين 'بلاتيني' سانشيز، ليصل إلى 6-2 على لوحة النتائج بأكملها. جاء هدف الأرجنتيني أريتي الملهم في دقيقتين 65 و 84، بينما سجل زازبي المركز الخامس والتسعين للفريق الذي لعب على أرضه الليلة في ملعب رامون «تاهويتشي» أغيليرا في سانتا كروز. معرفة فوائد المحطة الأولى، شغل أورينتي بتروليرو لاعب خط الوسط ضد رويال باريس، الذي حاول إحباط الأهداف المتنافسة من خلال تمريرة طويلة بحثًا عن مهاجم. انعكست نزاع نصف القطاع في البطاقات الصفراء الأربعة، حيث أظهر القاضي الإكوادوري أوغستو أراغون نقصًا في فرص تسجيل واضحة خلال النصف الأول من العام. في النصف الثاني من العام، لم يتغير الوضع كثيرًا، حتى فتح سواريز حسابًا بعد لعب خاص صعب بسبب خطأ في بداية رويال باري في 65 دقيقة. قرر مدرب «العقارات» خوليو بالديفيسو تعزيز هجومه، وفي تلك المحاولة، استخدم المنافس الفجوة في وسط المحكمة لإثارة هجوم مضاد مع الانتهاء من سواريز لمدة 84 دقيقة. مع استسلام رويال باريس، كان لدى أورينتي بتروليرو الوقت لإعطاء نعمة لزازبي هيذر، الذي تغلب على حارس المرمى دانيال باكا. - ورقة فنية: 3. النفط الشرقي: ويلسون كينونيز؛ ماكسيميليانو كير، سيباستيان ألفاريز، لياندرو جاسبي، كارلوس روكا؛ خوان ريفيرا (m54، ميغيل ريوس)، دانيال روخاس (m60، خوان ميركادو)، فيكتور دوريغو، ريكاردو ساندوفال (m73، خوسيه فيرديسيو)، هيكتور سانشيز (73 م، هوغو روخاس)؛ باكوندو سواريز. مدرب: إروين سانشيز. 0 - الحديقة الملكية: دانيال باكا؛ إستيبان أوربانو، غيمر جستنيان، روبرتو لوجوراغا (25، جيفرسون فيريرا)، مارفن بيزارانو؛ إيمانويل أموروسو، خوسيه تشافيز (م 67، جون بيريز)، هيرنان رودريغيز (م 46، جون غارسيا)، رودي كاردوزو (م 67، بيدرو أزوغ)؛ رولاندو بلاك بيرن (م 63، ميغيل أنجيل موريلو) وجيلبرت ألفاريز. المدرب: خوليو سيزار فالديفيسو. الأهداف: 1-0، م 65: فاكوندو سواريز. 2-0، م 84: فاكوندو سواريز. 3-0، م 95: لياندرو جازبي. الحكم: أوغوستو ألاركون الإكوادوري نبه ريفيرا، جوستينيانو، سانشيز، فيريرا، وأوربانو. القضية: المحطة الثانية من المرحلة الأولى من كأس سوداميريكانا لعبت في ملعب رامون أغيليرا في سانتا كروز. gr/سيارة