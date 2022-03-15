«الحرب» على التضخم: بدون تخطيط، تحلل الحكومة التدابير المعزولة لمنع ارتفاع الأسعار

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

استخدم الرئيس ألبرتو فرنانديز استعارة عسكرية للاحتفال ببداية «الحرب»، في إشارة إلى التسعير. ستستمر سياسة مكافحة التضخم بعد 4.7٪ ابتداء من يوم الجمعة المقبل. سجل فبراير مؤشر تضخم أعلى مما كان متوقعًا. بنفس لهجة خطاب الرئيس، تمتلك الحكومة جيشًا محدودًا من التدابير واللوائح لمكافحة التضخم. الضوء، مثل أنواع مختلفة من الاتفاقات مع رجال الأعمال، هو إمكانية زيادة رسوم التصدير على بعض المنتجات الزراعية، وغيرها من «التقنيات»، والتي هي جزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي (على سبيل المثال، رفع أسعار الفائدة البيزو).

لا تزال الفرق الاقتصادية تحاول قياس تأثير صدمات الأسعار الدولية على الغذاء والطاقة، بافتراض أن لها تأثير فوري على القيم الداخلية. كانت الضحية الأولى منتجًا مشتقًا من القمح والذرة، والذي أظهر، وفقًا لتشخيص رسمي، نموًا كبيرًا في نفس الوقت. بدأت الحرب في أوكرانيا في الأسابيع الثلاثة الماضية. في نهاية العام، ستحدث موجة صدمة بسبب الزيادة في تكلفة الغاز المستورد في الأشهر الأكثر تطلبًا في فصل الشتاء.

على الصعيد الدولي، يشكك هذا السيناريو التخريبي في بعض البيانات المسجلة بالفعل في مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي، والتي سيتم مناقشتها في مجلس الشيوخ في المستقبل وسيوافق عليها مجلس الصندوق بعد عدة ساعات من الديون المستحقة يوم الاثنين المقبل. كانت توقعات التضخم المستهدفة 38-48٪ هذا العام، وهو أقل بكثير من التوقعات والمواعيد النهائية للتحليل للقطاع الخاص. وفقًا لبعض المحللين، فإن التضخم السنوي (8.8٪) في الشهرين الأولين يعني أن الزيادة في أسعار الحالات ستكون أعلى بكثير من 60٪.

ابتداء من يوم الجمعة المقبل، يرجع تعبير الرئيس عن «الحرب» على خطر التضخم في المكاتب الرسمية التي لا علاقة لها بالحوكمة الاقتصادية إلى حقيقة أن الإجراءات البرلمانية انتهت في مجلس الشيوخ. سيؤدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في فبراير 2020 كحامل للأسهم الخاصة، إلى تغيير الصفحة، بالفعل في السنوات القادمة، جنبًا إلى جنب مع خارطة الطريق الاقتصادية، وهي فصل طويل في مفاوضات الديون العالمية بشأن الديون بالدولار من قبل حكومة فرانتي دي تودوس.

<صورة src=» https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WROPV3H3BJHLHN4HZZ3OB5QNVA.jpg» العرض =» 100٪ «الارتفاع =» تلقائي» /> وجد التضخم أرضية 4٪ ويعقد النظرة العالمية للحكومة وصندوق النقد الدولي. رويترز/ماريانا نيديلكا

استذكر أحد المسؤولين استعارة مماثلة استخدمها في فترة ما بعد الظهر أدولفو كانيتروت، نائب وزير الاقتصاد في راؤول ألفونسين قبل 30 عامًا. ومن المفارقات أنهم علقوا على ذكر الرئيس للحرب في المكتب.

الحقيقة هي أنه كانت هناك بالفعل العديد من المعارك ضد التضخم الفاشل. على سبيل المثال، خلال العامين والشهرين من أمر FrontTodist، ترتفع بعض برامج تجميد الأسعار التي لم تكن فعالة في كبح جندول. بسبب عدم القدرة على إنشاء سد سعر محدد، تم تغيير الأمر من قبل وزارة التجارة الداخلية. وكان البديل الأخير الذي سعت إليه الحكومة من خلال ثقة خاصة متفق عليها بين مصدر وسوبر ماركت يدعم السعر المحلي لبعض المنتجات، مثل النفط. كان الغرض من هذه الأحداث هو القيم الدولية والداخلية. كان الغرض من هذه الأحداث هو «فصل» القيم.

هذا هو المقياس «المفضل» للإدارة الاقتصادية الحالية لمكافحة التضخم في قراءة وزارة الاقتصاد، ولكن يقال إن الوضع الناجم عن الصراع العسكري في أوروبا الشرقية يغير السيناريو ويجبرنا على اتخاذ نوع مختلف من القرار. التباين واضح. قبل بضعة أسابيع، عندما لم تكن الحرب قد اندلعت بعد في أوكرانيا، استبعد كبار المسؤولين في الفريق الاقتصادي بشكل قاطع عدم لمس تعريفات التصدير.

في الأسابيع المقبلة، ستعقد مفاوضات بين وزارة التجارة الداخلية والمؤسسات الاستهلاكية الجماعية. في أوائل أبريل، من الضروري استعادة برنامج أسعار الرعاية، والذي يتضمن سلة كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات. في الأسابيع المقبلة، ستبدأ المفاوضات في تحديد معدل نمو 1300 منتج، وكان التعديل في يناير 2٪.

<صورة src=» https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5RNFDRB4TBC65LLR7KH7HOJP6A.jpg» العرض =» 100٪ «الارتفاع =» السيارات «/> مارتن جوزمان وميغيل بيس (فرانكو باباسولي) قلقون بشأن استمرار التضخم

ويتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وجهات نظر «أسرية»، مثل كيفية مكافحة التضخم، وعدم الدولار، والسياسات النقدية والمالية، وتعديل التوقعات، ونطاق الزيادة المتوقعة في الأسعار لهذا العام بين 38٪ و 48٪، وقد اتفقوا مع فنيي الوكالة. حتى الاستشاريين الخاصين والمدارس العلمية المتعلقة بكيرشنريسم يعتقدون أن جوهر البرامج الاقتصادية طويلة الأجل هو التضخم في الطبيعة ويتوقعون أسعار فائدة أعلى من القضايا المتوقعة رسميًا.

وفقًا لمذكرة تفاهم أرسلتها الإدارة إلى الكونغرس، تتوقع الحكومة وصندوق النقد أن يرتفع أفق التضخم إلى أقل من 30٪ بحلول عام 2024.

وقال مركز أبحاث Proyecto Economico، الذي يملكه نائب المدير السابق فرناندا فاليخوس: «في ضوء بيانات يناير أن معدل التضخم الشهري للأشهر الـ 11 المتبقية من 2022 يجب ألا يتجاوز 3.27٪ شهريا، لتحقيق هذا الهدف، ونمو القواعد النقدية التضخم (جنبا إلى جنب مع التضخم الدولي) وسياسات التعريفة الجديدة تؤدي إلى زيادة التضخم.

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سيرينا =» 100٪ «بيكوتا = «أفتو о» /> جو - - - - - - - - -

وقال كبير الاقتصاديين المستشار لورينا جورجيو: «حتى بعد تعرض أهداف التضخم للأسعار الدولية، هناك شركة توازن. إذا نظرتم إلى أرقام هذا العام والتوقعات الأولى لشهر فبراير، فلا يوجد تعديل للتعريفة الجمركية أو تسارع الأوتاد التي دخلت أعلى بنحو 4٪، وهو الحد الأدنى للتضخم الشهري لبقية العام».

تلقى الوزير جوزمان مرارًا وتكرارًا مشاورات بين المشرعين وأعضاء مجلس الشيوخ بين الاثنين الماضي و أمس فيما يتعلق بجدوى التضخم المتوقع الذي قدمه البرنامج لصندوق النقد الدولي. وقال المسؤول: «التضخم المتوقع هو كل شيء»، لكنه فتح نافذة على احتمال أن تشمل صدمات الأسعار الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا سيناريوهات تتجاوز التوقعات، خاصة من حيث تكاليف الطاقة.

وقال غوزمان «الحرب بين روسيا وأوكرانيا تجري في الأرجنتين، واليوم يمكن رؤيتها من الأسعار المدفوعة لكل ما يتعلق بالسلع، مثل القمح والبيض والحليب والزيت والمنتجات التي تستهلك سلال المستهلك». «على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، كان التأثير على أسعار المواد الغذائية كبيرًا وواضحًا. ما يجب القيام به لا يعني وضعا تتراجع فيه هذه الصدمات بشكل خطير»، تابع جوزمان.

وبالمثل، قال رئيس الأركان خوان منزور إنه على الرغم من أن الأدوات التي استخدمتها الحكومة هي تلك الخاصة بمعاملات الأسعار الخاصة من خلال الصناديق الاستئمانية التي تدعم الأسعار المحلية (مثل النفط)، «هناك أنواع أخرى من التدابير، مثل وزارة الزراعة. كان من الضروري أن تأخذ جوليان دومينغيز (انظر. إغلاق الصادرات المؤقت) يُفهم كجزء من استثناء مطلق «، قال رئيس الوزراء بسبب الحرب في أوكرانيا.

هذا الثلاثاء، تحدث ألبرتو فرنانديز بشكل مباشر عن حالة السعر. «في كل مرة كنت أعتقد أن كل شيء يسير بسلاسة، أصبح كل شيء أكثر تعقيدًا. عندما نعتقد أن الوباء يمكن أن يجعلنا نطور بحرية، فإن الأرجنتين لديها حروب تأتي في شكل أوروبا وتعقيدات اقتصادية تؤثر على العالم بأسره»، صرح بذلك الرئيس. «أكبر تعقيد هو أن الحرب تسببت في صراع هائل من أجل الغذاء، والأسعار تحلق في جميع أنحاء العالم. واضاف «لقد اضاف.

«بدأت حرب التضخم في الأرجنتين يوم الجمعة، على أمل أن تكون قادرة على توضيح قضية الديون هذا الأسبوع.

بلغ التضخم في فبراير 4.7٪، وتراكم 52.3٪ العام الماضي، مما جعل سعر الفائدة الشهري أعلى من المتوقع. وفقا لتشخيص وزارة الاقتصاد، أظهرت الأسعار التأثير الفوري للصراعات العسكرية في أوروبا الشرقية. وذكرت وزارة المالية أن «هذا المؤشر تأثر بتأثير ارتفاع الأسعار الدولية للسلع الأساسية بسبب الجفاف والصراع في أوكرانيا». في نهاية الشهر الأخير من مؤشر أسعار المستهلكين قبل 4 أيام.

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