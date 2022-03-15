مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء تغيير الوقت

واشنطن, 15 مارس وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على إلغاء تغيير الوقت والبقاء في التوقيت الصيفي لقضاء فترات بعد الظهر أكثر إشراقًا, مبادرة يجب أن يصادق عليها مجلس النواب الآن. هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، سيجعل التوقيت الصيفي دائمًا، حتى تتوقف الولايات المتحدة عن تغيير الوقت مرتين في السنة. خلال النقاش في مجلس الشيوخ، وصف السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، مؤيد مشروع القانون، تغيير الوقت بأنه «غباء» وقال إن «معظم الأمريكيين يريدون التوقف عن المضي قدمًا والعودة إلى الوراء» على مدار الساعة. ادعى روبيو أن وقت الصيف يسمح «بقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق خلال المساء»، لأن هناك المزيد من أشعة الشمس، وفي رأيه، يتم تقليل الجريمة. واضاف «اعرف ان هذه ليست القضية الاكثر اهمية بالنسبة للولايات المتحدة ولكنها احدى القضايا التى تولد اكبر توافق فى الآراء». عند صياغة النص، اتفق السيناتور مع شركات الطيران وشبكات التلفزيون على دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من نوفمبر 2023 حتى يكون لديهم الوقت للتكيف. دخلت الولايات المتحدة التوقيت الصيفي في نهاية الأسبوع الماضي وستعود إلى فصل الشتاء في نوفمبر المقبل، وهو تغيير تم إجراؤه منذ بداية القرن العشرين في معظم أنحاء العالم لتوفير الطاقة. إذا وافق مجلس النواب، فسيتم إرسال المبادرة إلى الرئيس جو بايدن، الذي لم يتحدث بعد لصالحها أو ضد سنها. رئيس /ssa