توليما تبحث عن فوز ضد باتريوتاس إف سي للصعود إلى القمة

يأتي الفريق المضيف من الفوز ويريد الحفاظ على خطه الإيجابي, بينما سيحاول الزائر الحصول على النقاط الثلاث مرة أخرى, بعد أن تعادل آخر موعد.

هزم توليما كورتولوا 3-1 في مباراته السابقة. في آخر 4 مباريات لعب فاز في مباراتين، كان خاسرًا في فرصة واحدة وتعادل في مباراة واحدة.

تعادل باتريوتس إف سي 1-1 ضد لا إكويداد في اليوم السابق. في المباريات الأخيرة التي لعبها، فاز بهزيمتين وتعادل 2.

سيتم قياس Vinotinto y Oro و Red غدًا الساعة 18:00 (بتوقيت الأرجنتين). ستلعب مباراة التاريخ الحادي عشر لكولومبيا - الدوري الإسباني Betplay 2022 في ملعب مانويل موريلو تورو.

آخر 5 مرات التقيا في البطولة كان لها كل النتائج الممكنة. تراكمت للفريق المضيف 3 انتصارات، في حين أضافت الزيارة 1. في مباراة واحدة انتهى بهم الأمر حتى على لوحة النتائج.

يحتل المكان المركز الثاني برصيد 22 نقطة و 7 انتصارات، بينما وصل الزائر إلى 6 وحدات ووضع المركز التاسع عشر في البطولة.

الحكم المعين للمباراة هو إديلسون أريزا مورينو.

جدول توليما وPatriotas FC، اعتمادا على البلد

الأرجنتين: 6:00 مساء

كولومبيا والمكسيك EST وبيرو: 4:00 مساء

المكسيك CST ونيكاراغوا: 3:00 مساء

المكسيك MST والمكسيك PST: 2:00 مساء

فنزويلا: 5:00 مساء

مصدر الملاحظة والصورة: مصنع البيانات