iPhone SE الجديد، بقوة الحاضر في نموذج من الأمس

واشنطن، 15 مارس جهاز iPhone SE الجديد، الذي سيصل إلى المتاجر يوم الجمعة، هو هاتف يشترك في الطاقة والتكنولوجيا الأكثر تقدمًا في السوق بفضل معالجه الدقيق A15، ملفوف في علبة ذات نقطة رجعية تشير إلى عام 2017 ويسمح بسعره في متناول الجميع. أرخص طراز هاتف في نطاق iPhone بالكامل من Apple (يكلف 429 دولارًا فقط، مقارنة بـ 699 دولارًا لـ 13 mini أو 799 لـ 13 mini) مثالي للمستهلكين الواعين الذين يريدون هاتفًا جيدًا لتصفح الإنترنت والبقاء على اتصال والاستفادة من قوة A15. بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة، تقدم Apple الدعم لشبكة 5G فائقة السرعة إلى SE، مما يجعلها واحدة من الهواتف القليلة ذات الميزانية المحدودة المتوافقة مع هذا المعيار التكنولوجي الجديد. ومع ذلك، يجب أن يكون أي عميل محتمل على دراية بالقيود المفروضة على هذا الطراز، والتي يتم فرضها بدقة من خلال وضعه باعتباره أبسط أجهزة iPhone وأكثرها تكلفة: الشاشة 4.7 بوصة فقط، ولا تحتوي على مستشعر عمق أمامي ولديها كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل ميجابكسل. في هذا الصدد، تمثل الكاميرات الهيكل الخارجي بالكامل للهاتف: العدسات هي نفسها كما في طراز SE 2020، تمامًا كما أن تصميم الجهاز هو نفسه تصميم iPhone 8 لعام 2017. أحد الفضول الناتج عن هذه الحقيقة هو أنه هاتف Apple الوحيد الذي لا يزال يحتوي على زر بصمة Touch ID لتحديد المستخدم وإلغاء قفل الجهاز، وهو أمر تم استبداله في أحدث الموديلات بنظام التعرف على الوجه Face ID. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من وجود كاميرا محدودة أكثر بكثير من تلك الموجودة في الطرز الأخرى التي تتضمن، على سبيل المثال، ما يصل إلى ثلاث عدسات مختلفة، فإن قدرتها على تحرير الصور ومقاطع الفيديو قابلة للمقارنة مع الإصدارات الأخرى، بفضل شريحة A15 Bionic القوية. ومع ذلك، لن يتمكن المستخدمون من استخدام الوضع الليلي الشهير لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، على الرغم من أن قيود الجهاز الفعلي يتم تعويضها جزئيًا بنظام معالجة الصور الذكي المتقدم. يوفر نظام مكبر الصوت الاستريو صوتًا جيدًا ولكن البطارية، على الرغم من تحسينها، لا تزال تتمتع باستقلالية محدودة، وهو أمر تمليه الأبعاد الصغيرة للجهاز. بالإضافة إلى الإصدار الجديد من SE، قامت Apple أيضًا مؤخرًا بتحديث طرازي iPhone 13 و 13 Pro بالألوان الخضراء والأخضر الألبي، على التوالي. رئيس قوس/أفس/jrh (صورة)