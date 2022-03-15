الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يتقدم في مجلس الشيوخ الأرجنتيني

بوينس آيرس, 15 مارس مشروع القانون الذي يضمن للحكومة الأرجنتينية الدخول في مديونية جديدة مع صندوق النقد الدولي (IMF) لإعادة تمويل الديون بحوالي $45 تمت الموافقة على مليار دولار يوم الثلاثاء ليتم مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأرجنتيني. وقد فازت المبادرة، التى وافق عليها بالفعل مجلس النواب الاسبوع الماضى، برأى ايجابى يوم الثلاثاء من قبل لجنة الميزانية والمالية بمجلس الشيوخ لتناقشها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. الإجراء العادي هو أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون في غضون أسبوع، ولكن بسبب الطوارئ المالية في الأرجنتين، سيحاول القطاع الحكومي المتحالف مع الرئيس ألبرتو فرنانديز إجراء المناقشة يوم الخميس المقبل، في جلسة خاصة. للقيام بذلك، سيتعين عليها جمع ثلثي المقاعد الـ 72 في مجلس الشيوخ لتمكين الدورة، وعدد المقاعد التي تأمل الحكومة في شغلها بفضل تأييد الأغلبية من Juntos for Change، أكبر جبهة معارضة، منذ القطاع الحكومي الذي يستجيب لنائب الرئيس الأرجنتيني و ترفض رئيسة مجلس الشيوخ كريستينا فرنانديز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كريستينا فرنانديز نفسها، بسبب دورها كرئيسة لمجلس الشيوخ، ستعقد رسميا جلسة خاصة يوم الخميس. تم التوقيع على الرأي المؤيد لمشروع القانون هذا الثلاثاء من قبل 16 من 17 عضوًا في لجنة الميزانية والمالية. سيجتمع جميع أعضاء مجلس الشيوخ في Juntos for Change يوم الأربعاء لتحديد موقفهم بشأن معاملة مشروع القانون في جلسة خاصة، على الرغم من أنهم، من حيث المبدأ، كانوا يؤيدون إجراء المناقشة والموافقة على الاتفاقية حتى لا تقع البلاد في حالة تقصير. وقت الخصم إذا ترجم مجلس الشيوخ مشروع القانون في نهاية المطاف إلى قانون، فمن المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة على التفاهم أيضًا، وهو الشرط الأخير لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتتوقع الحكومة أن يحدث كل هذا قبل الأسبوع المقبل، حيث ينبغي أن يواجه يوم الاثنين المقبل استحقاقا مع صندوق النقد الدولي 958.5 مليون دولار وآخر يوم الثلاثاء، بما يقرب من 1.85 مليار دولار. في 3 مارس، أعلنت الحكومة الأرجنتينية وموظفو صندوق النقد الدولي عن اتفاق لبرنامج مرافق ممتد جديد يوفر مدفوعات إجمالية تبلغ حوالي 45 مليار دولار حتى تتمكن الأرجنتين من تلبية آجال الاستحقاق الثقيلة مع المنظمة نفسها بين هذا العام و 2024 الناتجة عن اتفاقية «الوقوف إلى جانب». وقعت في عام 2018، خلال حكومة ماوريسيو ماكري (2015-2019). من بين أهدافه الرئيسية، يسعى البرنامج الجديد إلى معالجة التضخم المرتفع المستمر في الأرجنتين (50.9٪ في عام 2021) من خلال استراتيجية متعددة تتضمن خفض التمويل النقدي للعجز المالي وإطار جديد للسياسة النقدية، مع أسعار فائدة حقيقية إيجابية لدعم تمويل كنز من خلال السوق المحلية. ويحدد أيضا انخفاضا تدريجيا في العجز المالي الأولي، من ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، إلى 2.5٪ هذا العام، و 1.9 في المائة في عام 2023 و 0.9 في المائة في عام 2024. رئيس nk/cjn/القانون