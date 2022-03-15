بنك البذور الذي يحمي مستقبل الطعام الذي تم افتتاحه في كولومبيا

بالميرا (كولومبيا), 15 مارس تم افتتاح بنك البذور الذي يحتوي على آلاف الأصناف لضمان الأمن الغذائي العالمي والتي تم استثمار 17 مليون دولار في البداية, يوم الثلاثاء من قبل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في بالميرا, قسم فالي ديل كاوكا. هذا هو «بذور المستقبل»، وهو بنك الجينات الجديد للمركز الدولي للزراعة الاستوائية (CIAT)، الذي يمكن أن يضم 250،000 بذرة، وهي مبادرة من القطاعين العام والخاص. سيعمل بنك البذور على الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي ودعم البحوث الزراعية والاستمرار في إرسال بذور الفاصوليا والمنيهوت والأعلاف الاستوائية إلى أجزاء مختلفة من العالم. وأبرز رئيس الدولة أن هذا المشروع تلقى 17 مليون دولار إضافية من مؤسس أمازون، جيف بيزوس، من خلال مؤسسته لصندوق بيزوس للأرض. «أن صندوق بيزوس للأرض قد رأى ما يعنيه بنك البذور هذا ويجلب 17 مليون دولار إضافية (دولار)، إلى ما كان بالفعل مساهمات الحكومة والمؤسسات المختلفة والتعاون الدولي، هو التحقق من صحة أنه إذا أراد أي شخص أن يرى ما يعنيه العلم التطبيقي لمواجهة التحديات. من مناخ الأزمة، ها هي إجابتك،» قال دوكي. كما قال الحاكم الكولومبي إن بنك germplasm سيسمح لأصناف البذور بالتسامح مع تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي. في هذا الصدد، أكد دوكي أن كولومبيا ستكون موردًا لـ «المواد الوراثية للمزارعين في العالم». من جانبه، أكد وزير الزراعة والتنمية الريفية، رودولفو زيا، أن المبادرات الحديثة مثل «بذور المستقبل» ستساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي في كولومبيا. وأوضح الوزير: «من خلال الابتكار والتكنولوجيا، سيسمح هذا البنك بالحفاظ على المواد الوراثية ومشاركتها مع العالم حتى يتمكن المزارعون من زراعة أصناف جديدة مقاومة لتغير المناخ». وأشار زيا إلى أن البنك قد حقق بالفعل أن بذور الأرز والفاصوليا والذرة «متسامحة مع الظروف المناخية القاسية مع التقنيات التي تقلل من استخدام المياه وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 40٪، مما يزيد من محصولها بنسبة تصل إلى 20٪». وأوضح أن «بذور المستقبل» استثمارا مبدئيا بأكثر من 17.2 مليون دولار، ساهمت الحكومة بجزء منها، وأن الـ 17 مليون دولار الأخرى التي ساهمت بها بيزوس ستعزز قدرة هذا البرنامج. مجموعات جديدة يشغل البنك الجديد مساحة تقارب 24000 متر مربع، منها 7,035 متر مربع مبنية و 6,428 متر مربع مسقوف. سيكون للمساحة القدرة على إيواء أكثر من 250,000 بذرة حيوية للغذاء. وفقًا لـ CIAT، تم جمع مجموعات الفاصوليا والمنيهوت وبذور العلف التي سيتم نقلها إلى هذا البنك الجديد على مدى العقود الأربعة الماضية في أكثر من 140 دولة وتشكل «كنزًا حقيقيًا للأنواع والأصناف والسلالات المحلية». سيكون هناك 6,155 نوعًا من الكسافا ساعدت المزارعين على تحسين الغلة وإنتاج المزيد من الجذور المغذية. أيضا 37،938 نوعا من الفاصوليا و 22،694 من الأعلاف التي يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من التلوث في المياه. مكتبة وراثية بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير زيا إن مرفق «بذور المستقبل» سيكون بمثابة مكتبة وراثية لزيادة تطوير أنواع جديدة من المحاصيل المغذية التي تتكيف مع ظروف النمو المحددة في جميع أنحاء العالم. كما سيسمح بتوزيع عينات مجانية على المزارعين والباحثين في جميع أنحاء العالم، وسيعزز قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تغير المناخ وتقلبه.