الرومانية سيمونا هالب، المرتبة الأولى في ربع نهائي إنديان ويلز

في مبارزة لاعبي التنس الرومانيين, سيمونا هالب, الفائز بلقبين جراند سلام, هزمت سورانا سيرستيا يوم الثلاثاء وحصلت على أول تذكرة في الدور ربع النهائي من بطولة إنديان ويلز.

فاز هالب، رقم 26 في تصنيف WTA، على سيرستيا (27) 6-1 و6-4 في ساعة واحدة و 22 دقيقة من اللعب في الملعب المركزي في إنديان ويلز (كاليفورنيا).

وبهذه الطريقة، سيلعب هالب، البطل في إنديان ويلز في عام 2015، الدور ربع النهائي من بطولة فئة WTA 1000 لأول مرة منذ عام 20818.

منافسها القادم سيكون الفائز في الصليب بين كرواتيا بيترا مارتيك وليودميلا سامسونوفا الروسية.

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