حققت الشرطة لإلقاء المشتبه به الذي فر مع طفل على الأرض

تحقق ادارة شرطة لوس انجليس يوم الثلاثاء فى حادث ادى فيه طفل يبلغ من العمر 10 اشهر الى كسر فى الجمجمة بعد ان اسقط ضابط الاب بينما كان هاربا بعد حادث. وقالت النقيب ستايسي سبل ان «الصبى نقل الى مستشفى محلى حيث تلقى علاجا من كسر صغير فى الجمجمة». واضاف ان اختبار القاصر ايجابيا للكوكايين والفنتانيل. يعود التحقيق في الاستخدام المحتمل للقوة المفرطة من قبل الشرطة إلى حالة وقعت في 11 فبراير، عندما رأى الضباط سائق سيارة ذات نوافذ ملونة اصطدمت بشاحنة بعد القيادة بشكل متقطع. و وفقا لما ذكره القبطان, فر السائق, المعروف باسم جوسوه هويرتا, البالغ من العمر 25 عاما, عندما رأى الضباط. يظهر مقطع فيديو نشرته شرطة لوس أنجلوس الأضرار الناجمة عن الحادث وفحص السيارة قبل البدء في مطاردة القدم. كما يحتوي الفيديو على صور من كاميرا جسد ضابط تظهر مطاردة الشرطة لهويرتا، التي لم تدرك على ما يبدو أنها كانت تحمل طفلاً. صرخ شرطي على المشتبه به ليتوقف قبل أن يطرقه على الأرض. أوضحت Spell أنهم لا يعرفون أن المشتبه به كان يحمل طفلًا. في الفيديو، يمكنك سماع الطفل يبكي بعد سقوطه على الأرض. «أنا آسف، لكنني أحاول إعادته إلى المنزل»، يصرخ هويرتا عندما يقول ضابط، «هل تمزح؟» يأخذ أحد الضباط الطفل من يد والده قبل أن يقلب آخرون هويرتا رأسًا على عقب ويقيده. وذكر القبطان أن الحدث «يجري التحقيق فيه باعتباره حادثا قاطعا لاستخدام القوة لأنه لا يمكن استبعاد استخدام القوة كسبب للإصابة». وجد المحققون المخدرات, ثلاث مجلات مفرغة 9 ملم وكمية كبيرة من النقود في السيارة التي كان يقودها المشتبه به. رئيس amv/ims