سيسلم بيدرو كاستيلو قريبًا رسالة رئاسية إلى كونغرس الجمهورية

يوم الجمعة الماضي، طلب رئيس مجلس الوزراء، أنيبول توريس فاسكيز، أن تكون الجلسة العامة لكونغرس الجمهورية استقبال رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، لإيصال رسالة اليوم الثلاثاء 15 مارس. وقال إن مجلس الناطقين الرسميين وافق يوم الاثنين على الموافقة على طلب الرئيس وسيستلمه في الساعة الخامسة مساء. رئيسة البرلمان ماريا ديل كارمن ألفا.

مينوتو

13:07

قبل ساعتين من الرسالة، في الساعة 15:00 سيعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في المقر التنفيذي، وفقا لما ذكرته أمانة الاتصالات الاستراتيجية والصحافة في قصر الحكومة .

وسيرأس الاجتماع رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو. وبعد ذلك، كما هو مقرر، سيوجه رئيس الدولة رسالة إلى الجلسة العامة للكونغرس في قاعة القصر التشريعي في الساعة الخامسة مساء.

12:26

وذكر رئيس مجلس الوزراء الوزاري أن الرسالة التي سيوجهها رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، إلى الجلسة العامة للمؤتمر بعد ظهر اليوم ستوجه في الإطار الذي أشار إليه الدستور السياسي وتخضع له بدقة، أنيبل توريس.

وقال توريس للصحافة عندما تمت استشارته بناء على طلب من رئيسة الكونغرس ماريا ديل كارمن الفا للحد من تعرض رئيس الدولة لبعض القضايا.

بريفيا

وقد اجتمع المتحدثون في الصباح لتحديد هذه المسألة كأولوية.

في رسالة أرسلت إلى ألفا في 11 مارس، أعلنت السلطة التنفيذية أنه في 9 مارس، في الدورة العادية لمجلس الوزراء، تمت الموافقة على رسالة الرئيس كاستيلو ليتم عرضها قبل الجلسة العامة للتمثيل الوطني.

وقد تم الاتفاق، الذي تحدده الوثيقة، في إطار أحكام الفقرة 7 من المادة 118 من الدستور السياسي لبيرو. وتنص الماجنا كارتا على أن من بين سلطات وواجبات رئيس الجمهورية «إرسال رسائل إلى الكونغرس في أي وقت وبشكل إلزامي, شخصيا وكتابيا, عندما يتم تنصيب أول هيئة تشريعية سنوية عادية» .

في مقابلة مع TVPeru، أعلن Aníbal Torres أنه في رسالة الرئيس إلى كونغرس الجمهورية سيطلب تنحية المواجهات بين فرعي الدولة جانباً. وقال «ان الاعلان الهام هو الاعلان الذى اصنعناه فى الكونجرس وهو انه يتعين علينا وقف هذه المواجهات والبدء فى العمل من اجل المصلحة العامة لان عدم اليقين السياسى حول الاحداث التى قيل انها وقعت ولكن لا يوجد دليل عليها يسعى فقط الى الاضرار بالبلاد».

كما أشار إلى أن هذه الرسالة ستكون هي نفسها التي تقدم كل 28 يوليو؛ على الرغم من أن هذه المرة في مواجهة الوضع الذي ينشأ في مواجهة عدم اليقين السياسي، «الذي يسبب لنا ضررًا كبيرًا».

«من الضروري أن يذهب الرئيس إلى الكونغرس ومن هناك يعطي رسالة إلى الأمة حول ما فعله، وما يخطط للقيام به، وعن الوضع الحالي والأضرار الجسيمة التي تلحق بعامة السكان، لأن عدم اليقين السياسي يؤثر على الاقتصاد والاجتماعي. التنمية، وكذلك في جميع الجوانب أنها ضارة»، وأضاف.

عزز نفس رئيس الدولة الطلب برسالة على شبكاته الاجتماعية. وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون «افتتاح رؤساء البرلمان حاضرا يوم الثلاثاء 15 مارس» على حسابه الرسمي على تويتر.

دعونا نتذكر أن كاستيلو يواجه اقتراحًا جديدًا للشغور، وهو نفس الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين بحصوله على 76 صوتًا. يمكن اعتبار هذه الرسالة وسيلة لتهدئة المياه التشريعية، والتي ستحدد مستقبل رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل، 28 مارس.

تصنيف: كونغرس الجمهورية

طلبات ماريا ديل كارمن ألفا

في الوثيقة التي أرسلتها الهيئة التشريعية إلى السلطة التنفيذية للإعلان عن اتفاقيات اجتماع المتحدثين باسم طلب الرئيس إعطاء رسالة إلى الكونغرس، ماريا ديل كارمن ألفا، التي توقع الرسالة , يطلب من الرئيس أن يقدم تقريرا عن القضايا التي يتعين معالجتها, و يستدعي له عدم الإشارة إلى القضايا المتعلقة باقتراح الشواغر الرئاسية ضده.

«في ضوء تاريخ حضور رئيس الجمهورية للكونغرس، طلب منه أن يبلغ مسبقا القضايا التي سيتناولها في رسالته»، تنص الوثيقة

ويضيف : «وبالمثل، وبالنظر إلى أن اقتراحا يقترح شغل منصب رئاسة الجمهورية معلق، فإنني أحثكم بكل احترام على عدم الإشارة إلى المسائل الواردة في هذا الاقتراح».

وفي هذا الصدد، حدد جيرمان تاكوري، عضو الكونغرس في بيرو ليبري، أن القرار بشأن القضايا التي سيتم تناولها سيتخذه الرئيس مع مجلس الوزراء. «لا يبدو من المناسب بالنسبة لنا كأعضاء الكونغرس أن تقتصر على القضايا التي سيتم التعامل معها».

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