بيدرو كاستيلو في الكونغرس ينفي الاجتماع أو إقامة علاقات مع كاريليم لوبيز

اعتبر رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، هذا الثلاثاء، في خطاب وجهه إلى الكونغرس أن السكان يقودون إلى الاعتقاد بأن حكومته منغمس في أعمال الفساد، ولكن ما رفض «بحدة». وأكد أنه لن يحمي أي مسؤول أو فرد من أفراد الأسرة ارتكب أي جريمة ووصفها بأنها كذبة التقى بها أو أن له صلات مع المتعاون الفعال الطموح، كاريليم لوبيز.

«منذ فترة، يتكرر في وسائل الإعلام، أنني كنت سأقابل وسيجري صلات مع السيدة كاريليم لوبيز. ومع ذلك، يقول دفاعه عكس ذلك تماما. هذا مجرد مثال واحد على الأكاذيب التي يتم بناؤها ضد هذه الحكومة والتي، مع مرور الوقت، تتساقط».

واضاف «اننى اوافق تماما على ان مكتب المدعي العام لديه كل المعلومات ويواصل التحقيقات المفتوحة».

وصل رئيس الدولة إلى مبنى البرلمان سيرا على الأقدام من بالاسيو، قبل دقائق من الساعة الخامسة مساء برفقة نائب الرئيس دينا بولوارتي؛ رئيس الوزراء، أنيبال توريس، والعديد من وزراء الدولة.

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