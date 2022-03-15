ويعيش أكثر من نصف سكان سيسبن الرابع في ظروف خطيرة من الفقر.

في 15 مارس، كشفت إدارة التخطيط الوطني عن أرقام Sisbén IV، التي تعمل منذ عام. وفقًا للكيان، تم تسجيل 29.1 مليون كولومبي بالفعل في قواعد البيانات، مما يدل على نمو في قواعد البيانات بنسبة 24٪، حيث تم تسجيل 23.5 مليون شخص في مارس 2021.

من خلال هذه البيانات، تمكنت الحكومة من تصنيف الأسر المعيشية في البلاد من أجل تحسين البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة لأفقر الناس. وما وجده هو أن 65.8 في المائة من المسجلين يعيشون في حالة فقر خطيرة وأنهم يوزعون على النحو التالي:

في المجموعة A، التي وفقا لSisbén IV الفقر المدقع، هناك 8.8 مليون شخص وفي المجموعة باء، الفقر المعتدل، هناك 10.4 مليون كولومبي مسجل. وتشكل هاتان المجموعتان 65.8 في المائة من المسجلين على أنهم فقراء

ولكن ضمن هذا الرقم لا تحسب المجموعة جيم، الأسر الضعيفة، حيث يوجد 7.6 مليون شخص، ولا الفئة دال، الفقراء غير الضعفاء، حيث يوجد 2.4 مليون مسجل.

يساعد هذا السجل Sisben IV على تحديد أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة. وفقا لبيان DNP، في عام تشغيل هذا النظام، تم تسليم ما مجموعه 11.5 تريليون دولار من التحويلات النقدية غير المشروطة إلى أكثر من 3.08 مليون أسرة في ظروف الفقر المدقع والفقر، وهو رقم سيزيد هذا الشهر تدريجيا إلى 4 ملايين أسرة بعد الإعلان الذي أصدره الرئيس إيفان دوكي في 22 فبراير».

كما كشفت أنه ضمن برنامج الأسر في العمل، تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون أسرة تنتمي إلى المجموعات من أ إلى ب 4، والتي سيتم تضمينها اعتبارًا من عام 2023 في المرحلة الرابعة من هذا البرنامج. وهذا يجعل من الممكن تحسين عمليات الاستهداف لهذا البرنامج والوصول إلى الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 من ذوي الاحتياجات الأكبر، وفقًا للكيان.

«من أجل إغلاق حكومة الرئيس إيفان دوكي، من المتوقع أن يكون 98٪ من الكولومبيين الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع، أي الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعتين ألف وباء، 98٪ من الكولومبيين الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع في قواعد سيسبين الرابعة.

وفقًا لإدارة التخطيط الوطني، جلب هذا النظام الجديد «النظام التكنولوجي»، حيث ساعد على تغيير النموذج القديم لإجراء المسوحات الورقية لتنفيذها بواسطة الأجهزة المحمولة «مما يسمح بمسح بطاقات الهوية وبطاقات الهوية، وتحسين جودة المعلومات المسجلة، و و السماح بالإسناد الجغرافي لل أسر المعيشية و استخدام هذه المعلومات في إنشاء خرائط لل مستفيدين المحتملين من البرامج الاجتماعية حسب البلدية».

كما يسمح لك بتحديث أي أخبار أو تغيير يطلبها المواطن، في غضون فترة أقصاها ستة أيام بعد إرسالها إلى DNP.

يحتوي Sisbén IV أيضًا على بوابة المواطن، «موقع ويب يسهل طلبات الاستطلاعات وتحديث معلومات الأسر وأعضائها». تهدف البوابة إلى أن تكون أداة تكنولوجية وشفافية تتجنب الوسطاء في طلب العملية. قاعدة بيانات Sisbén IV مركزية، «مما يضمن معالجة البيانات وحمايتها، ويمنع تعديل المعلومات لأغراض سياسية».

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