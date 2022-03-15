اعتذرت مايرا روخاس لساشا سوكول بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول لويس دي لانو

في إطار 8M، يوم المرأة، أشارت ساشا سوكول إلى إساءة مزعومة لممثلها السابق لويس دي يانو عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها. بعد ذلك، وضعت شخصيات مختلفة من العرض نفسها لصالح Timbiriche السابق؛ ومع ذلك، ليس كل الفنانين أظهر جانبهم الأكثر تعاطفا، كان هذا هو الحال مع مايرا روخاس، التي ألقت باللوم حتى على والدة المغني لعدم الاعتناء بها.

تسببت تعليقات الممثلة في انتقادات شديدة ضدها، لذلك في 13 مارس قدمت اعتذارًا لزميلها. من خلال بيان شاركت فيه على جميع شبكاتها الاجتماعية قررت مايرا روخاس التحدث عما قيل سابقًا وطلبت من المترجم المكسيكي اعتذارًا علنيًا.

«أود أن أعلن علنًا أنني لن أكون أبدًا لصالح أي شخص يقدم امرأة، شفقة، يسيء إليها ويسيء إليها، ناهيك عن صبي أو فتاة. سأؤيد دائمًا العقوبة التي يفرضها القانون في مواجهة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي قد تسببه هذه الأحداث. أنا فخور بشجاعة أولئك الذين يرفعون أصواتهم ويطلبون العدالة»، كتبت مضيفة تبلغ من العمر 57 عامًا.

اعتذرت مايرا روخاس لساشا سوكول عن تصريحاتها لصالح لويس دي لانو Photo: Twitter/ @mayra_rojastv

«سأدافع عن موقفي ضد مطالبة الآباء بالاستماع والرعاية وحماية سلامة أطفالهم، بغض النظر عن مدى ضآلة ذلك. مع هذا لا أحاول اتخاذ أي موقف مع الأطراف المعنية وعدم الإشارة إلى مذنب أو بريء، فقط للتأكيد على أنه مع لويس دي لانو وساشا سوكول ستكون هناك دائما علاقة كبيرة. دائما لصالح الضحية «، اختتم الإعلان.

في وقت لاحق، ومن أجل تجنب بعض الأعمال الانتقامية من قبل مستخدمي الإنترنت، قرر المترجم المكسيكي حظر الرسائل، ولكن قبل إغلاق مربع التعليق، تمكن بعض مستخدمي الإنترنت من إلقاء اللوم على Mayra Rojas لما قيل في Ventaneando قبل بضعة أيام.

«بعد بعض التصريحات المؤسفة... أم ستقول أنها أسيء فهمها؟ «و» كيف؟ هل غيرت رأيك حتى الآن؟ كم هو مؤسف ما قلته «، هي بعض العبارات التي تم استردادها عبر Twitter.

كان ذلك في 12 مارس عندما عرضت المترجم الذي أعطى الحياة إلى يولاندا في النسخة الجديدة من The Rich People Also Cry، موقفها للتلفزيون. برنامج أزتيكا المسائي، هناك علق بأن لديه ذكريات شخصية للغاية مع المنتج آنذاك وأكد أنه يعتبره دائمًا رجلاً لا عيب فيه، على الرغم من اتهامات ساشا سوكول.

«لقد عرفت لويس لسنوات عديدة، بالنسبة لي كان لويس رجلاً لا عيب فيه مع أختي وأنا، رجل فتح أبواب منزله لي، أعطاني فرصة هائلة للانفتاح كممثلة. رجل لم يجرؤ أبدا حتى لو كان في حالة سكر لأننا احتفلنا عدة مرات معا».

كما استغل ميكروفونات Ventaneando لإطلاق سؤال لأقرب عائلة ساشا سوكو. البيئة: «أين كانت أم ساشا هناك؟» ، استجوب.

رد فعل الناس من المكسيك على تصريحات ساشا سوكول حول لويس دي لانو صور: تويتر @ @DiarioCoahuila //Instagram @sashasokolova

وأكدت: «ما تضعه العديد من الأمهات أطفالهن للعمل للعيش في عالم لم يعد يلمسهم، لا أريد أن تتوقف ابنتي عن كونها فتاة لتصبح هذه الوحوش العظيمة التي كانت تممبيريتشي وربما عاشوا طفولة لا أريدها لابنتي».

بالإضافة إلى ذلك، استذكرت العارضة المعروفة اللحظات المختلفة التي شاركتها مع المغنية بينما كانت جزءًا من فريق Muñecos de papel، حيث سلطت الضوء على أنها عاشت لحظات حميمة مع الأعضاء.

«قابلت ساشا في مرحلة قالت فيها هي نفسها «لا أعرف ما أريد، لا أعرف ما إذا كنت أريد هذا أو أريد ذلك» وهو أمر صالح للغاية. (...) لا أستطيع أن أشارككم ما اختبرته معهم لأنني واجهت أشياء قوية جدًا وسيكون من غير الحكمة جدًا أن أتحدث عن شيء حميم جدًا».

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