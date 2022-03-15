ارتفاع التضخم في الأرجنتين: 4.7٪ في فبراير و 8.8٪ في الشهرين الأولين

ارتفعت الأسعار بنسبة 4.7٪ في فبراير في الأرجنتين وتراكمت ارتفاعا بنسبة 8.8٪ في الشهرين الأولين من عام 2022، للتضخم السنوي بنسبة 52.3٪، من بين أعلى المعدلات في العالم، وفقا لما ذكره معهد الإحصاء يوم الثلاثاء.

كان الغذاء أعلى زيادة في فبراير، بنسبة 7.5٪، على الرغم من حقيقة أن العديد من المنتجات في السلة الأساسية قد اتفقت على الأسعار مع البائعين.

في يناير، ارتفع مؤشر الأسعار العام بنسبة 3.9٪.

تعاني الأرجنتين من ارتفاع التضخم لسنوات. في عام 2021 كان 50.9٪؛ في عام 2020، عام الشلل الاقتصادي بسبب جائحة covid-19، وصل إلى 36.1٪، وفي عام 2019 وصل إلى 53.8٪.

تعد مكافحة التضخم إحدى النقاط الرئيسية في برنامج القروض بقيمة 45 مليار دولار المتفق عليه بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يصادق عليه الكونغرس هذا الأسبوع.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز يوم الثلاثاء: «آمل أن نتمكن هذا الأسبوع من البدء في تحقيق النظام لقضية الديون الهائلة التي ورثناها»، مشيرا إلى أنه يوم الجمعة، إذا وافق البرلمان على الاتفاق، «ستبدأ الحرب ضد التضخم والمضاربين».

في البرنامج مع صندوق النقد الدولي، كان من المتوقع أن يتراوح التضخم لهذا العام بين 38٪ و 48٪. مع هذا الاتفاق، تلتزم حكومة يسار الوسط في فرنانديز بخفض العجز المالي من 3٪ الحالي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و 1.9٪ في عام 2023 و 0.9٪ في عام 2024.

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