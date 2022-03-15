سيسير المهاجرون على بعد 241 كم من نيويورك للحصول على المساعدة

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

نيويورك، 15 مارس خرج مجتمع المهاجرين في نيويورك إلى شوارع التفاحة الكبيرة يوم الثلاثاء، وستأخذه المسيرة إلى عاصمة الولاية، التي كانت تقاتل من أجل ميزانية دولة جديدة لدعم 241 مليار دولار غير موثقة بعد السفر 3 كم. فقد الكثير من الناس وظائفهم بسبب العمال الذين ما زالوا يكافحون للتعافي من الدمار الذي خلفه الوباء. التنظيف والبناء والمطاعم والباعة المتجولين وعمال توصيل الطعام الذين يعتبرون ضروريين خلال الوباء قد غادروا إلى ألباني، مقر الحكومة، بتشجيع وصرخات كبيرة: «نعم، يمكننا» و «لا نستبعد مرة أخرى». حيث تمت مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة، والتي ستتم الموافقة عليها في 1 أبريل. المهاجرون، بعد ظهورهم في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا، على وشك تكرار النصر الذي حققه قبل عام عندما وافق المجلس التشريعي للولاية على 21 مليار دولار لأكبر صندوق للعمال الاستبعاد في البلاد، مما يفيد العمال الذين لم يتلقوا الدعم المالي من الكونغرس بسبب وضعهم القانوني. إعانات البطالة وسرعان ما استنفدت الأموال التي دفعت ما يصل إلى 15600 دولار لكل أسرة، وترك 75،000 شخص تقدموا بطلب للحصول عليها بدون مساعدة. وتشير التقديرات إلى أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإن 175،000 عامل سيكونون قادرين على تلقي المساعدات، والتي لم يتمكن الكثيرون من تطبيقها. «قبل عامين، ضربت البطالة الجماعية نيويورك، وكان واحد من كل أربعة مهاجرين غير قادر على دفع الإيجار أو إطعام أسرهم». في مؤتمر صحفي عقد في الشارع اليوم، قال ائتلاف من حوالي 20 منظمة تدعمها. المهاجرين الذين تم استبعادهم من البطالة ولم يتمكنوا من البقاء في المنزل «لم يكن لديهم خيار سوى الخروج للعثور على وظيفة, وكان فيروس كورونا, توفي كثير من الناس, وأشار في مؤتمر صحفي. بعد ذلك، لوحظ صمت قصير تكريما لأولئك الذين قتلوا من قبل الطاعون، ومعظمهم من المكسيكيين. ويدعو المهاجرون أيضا إلى الموافقة على مشروع يسمح بإنشاء صندوق بطالة دائم للمهاجرين غير الموثقين كجزء من الميزانية الجديدة ومنح المزيد من التراخيص للبائعين المتجولين التي لم تحدث منذ الثمانينات، وهو شريان الحياة لكثير من الناس بعد خسارتهم. وظائفهم. لا يتضمن اقتراح الميزانية الذي أرسله الحاكم إلى الهيئة التشريعية الأموال التي يطالب بها المهاجرون أو الأموال المتفق عليها يوم الاثنين من قبل مجلس الشيوخ والكونغرس, والتي سيتم مناقشتها حاليًا ويجب الموافقة عليها بحلول 1 أبريل. الشيء الوحيد الذي يتضمن ميزانية الهيئة التشريعية هو التأمين الصحي، والذي سيفيد البالغين غير الموثقين. شارك العديد من المهاجرين قصص حياتهم، بما في ذلك إيريكا خواريز، عاملة منزلية مكسيكية قادت مسيرة مرتدية زي راقصة الأزتك. وحث هوشول على دعم الاموال التى كان يطلبها لان «الصندوق لم يتم الوصول اليه ولم يكن كافيا». «لم أتمكن من الوصول إلى هذا الصندوق وأحتاج إليه لأن لدي ديون. هناك الكثير من الناس مثلي الذين يمرون بهذا الموقف». وقال إنه تلقى تصفيق وهتافات من المهاجرين الذين يحملون لافتات تحمل رسائل مثل «الباعة المتجولين ضروريون» أو «نغسل الملابس، ونعد الطعام، ونقدم الطرود، وبينما يسمح المشرعون لمجتمعنا بالجوع». مسيرة المهاجرين، التي بدأت بعد الاستماع إلى أغنية جوان مانويل سيرات الشعبية «Caminante no camino»، ستتوقف على طول الطريق لعقد مظاهرة أمام مكتب المشرع.