الأمين العام الأيبيري الأمريكي يزور جمهورية الدومينيكان

سانتو دومينغو, 15 مارس الأمين العام الأيبيرية الأمريكية, أندريس ألاماند, سيبدأ غدا زيارة إلى الجمهورية الدومينيكية لتسريع التحضير للقمة الأيبيرية الأمريكية القادمة لرؤساء الدول والحكومات, الذي سيعقد في البلد الكاريبي في عام 2022, ذكرت وزارة الخارجية. وزير الخارجية التشيلي السابق، الذي سيكون في البلاد حتى يوم الجمعة، سيجتمع مع رئيس البلاد، لويس أبيندر، وزير الخارجية روبرتو ألفاريز، وكذلك نائب وزير السياسة الخارجية متعددة الأطراف روبين سيليه، وفقا لوزارة الخارجية. وخلال زيارته، «سيسعى إلى المضي قدما» مع السلطات الحكومية وقطاع الأعمال والتشريعية في الاستعدادات للقمة التي ستعقد تحت شعار «معا من أجل أمريكا الأيبيرية العادلة والمستدامة»، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الدومينيكية. يشمل جدول أعمال ألاماند أيضًا جلسات عمل مع رئيس مجلس الشيوخ، إدواردو إستريلا؛ ومع عقد مجلس النواب، ألفريدو باتشيكو. وبالمثل، مع عمدة سانتو دومينغو، كارولينا ميخيا، ومع رئيس اتحاد صاحب العمل في جمهورية الدومينيكان، وليام ماتياس راميريز. وكان ألامند قد انتخب أمينا عاما للايبيرية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كجزء من اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في عاصمة الجمهورية الدومينيكية، البلد الذي سيستضيف القمة الأيبيرية الأمريكية الثامنة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات هذا العام. مف/ممف