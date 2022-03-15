غواياكيل يستقبل زيارة لتقييم تخطيط البوليفيين لعام 2025

كيتو، 15 مارس سيتم فحص مدينة غواياكيل الإكوادورية هذا الأسبوع من قبل وفد من المنظمة الرياضية البوليفارية (أوديبو) لتقييم خططها لاستضافة دورة الألعاب البوليفارية 2025، وفقا لما ذكرته اللجنة الأولمبية الإكوادورية (COE) يوم الثلاثاء. تتم الزيارة بناء على دعوة من COE وستقام بين 17 و 18 مارس، حيث ستقوم سلطات المنظمة الدولية بفحص الملاعب الرياضية الرئيسية حيث من المقرر إجراء الاختبارات. ويتكون وفد أوديبو، الذي سيصل إلى الإكوادور يوم الأربعاء، من رئيسه، بالتازار مدينا؛ وأمين صندوقه خوسيه إنريكي ألفاريز؛ والمدير الفني جورجيو ألبرتي. سيكون المضيفون رئيس مجلس أوروبا، خورخي ديلغادو بانشانا؛ وزير الرياضة، سيباستيان بالاسيوس؛ عضو المجلس أندريس غوشمير ورئيس اتحاد غواياس الرياضي، روبرتو إيبانيز؛ بالإضافة إلى الموظفين الفنيين من المؤسسات الرياضية والمندوبين من بلدية غواياكيل. ستبدأ الجولة يوم الخميس بزيارات إلى ملعب ألبرتو سبنسر النموذجي, مدرج فولتير بالادين بولو, جدار التسلق, المدرج البرتقالي, الملاعب الرملية, تنس الطاولة, مدرج الجمباز, الكرة الطائرة, مجمع التزلج والرماية الرياضية. وسوف يتبعون بعد ذلك صالة البولينغ، ومركز أبيل خيمينيز بارا الرياضي، وملعب تشوتشو بينيتز لكرة القدم، ومسبح كواترو الفرسان، وملعب ييو أوراغا، ومسبح ألبرتو فالارينو الأولمبي. سيقومون يوم الجمعة بتفتيش ملاعب التنس في الاتحاد الإكوادوري في أورديسا ومجمع ميرافلوريس, مع Honorato Haro Coliseum, ملعب العشب الصناعي, حلبة التزلج, فيلودروم, مسار BMX ومسجل المبارزة, ثم يتوجهون إلى مدرج باسكواليس والنادي الريفي.