إطلاق أول زيارة لوزير الداخلية التشيلي لمنطقة المابوتشي العسكرية

وسمعت طلقات نارية هذا الخميس عند مرور وفد وزيرة الداخلية الشيلية، إزكيا سيتشس، في أول زيارة لها إلى منطقة أراوكانيا، حيث يتمركز مجتمعات مابوتشي، وعسكرت لمدة أربعة أشهر بعد سلسلة من هجمات الحرق العمد.

بدأ سيشيس، الذي تولى منصبه يوم الجمعة مع حكومة اليساري غابرييل بوريك، أول زيارة لمنطقة أراوكانيا يوم الثلاثاء، مع وزراء آخرين، بحضور جنود منذ 12 أكتوبر من العام الماضي، بعد أن أمر الرئيس السابق سيباستيان بينيرا بحالة الطوارئ بعد تصعيد يهاجم الحرق العمد.

وأفاد المدعي العام بالتعقيد العالي، سيزار شيبار، أن الوفد اضطر إلى تحويل رحلته أثناء سفره على طريق ريفي إلى مجتمع مابوتشي في تيموكويكوي، في بلدية إرسيلا، بعد أن تركت سيارة محترقة لمنع الوصول وأطلقت طلقات نارية في الهواء.

كان سيشيس يسافر عبر منطقة وقعت فيها عدة هجمات، لمقابلة والد كاميلو كاتريلانكا، وهو رجل من السكان الأصليين قتل في عام 2018 على يد شرطي أطلق النار عليه في رأسه.

تم العثور على لافتة في محيط المكان الذي جاء فيه: «Izkia Siches، طالما أن هناك سجناء سياسيين من Mapuche، لن يكون هناك حوار».

وأكدت الوزيرة من جانبها «قطع الطريق» و «بعض الطلقات في الهواء».

وقال للصحافة من منطقة اراوكانيا «يجب ان اعترف ان الشيء الوحيد الذي تعرفت عليه هو تحطم سيارتنا لانها حاولت التراجع، وكان الشيء الوحيد الذي رأيته».

وقال حاكم أراوكانيا لوتشيانو ريفاس: «نحن نفهم أنه كان مقياسًا للتخويف وأن المركبات لم يتم إطلاق النار عليها».

- صراع طويل الأمد -

تعد الزيارة جزءًا من نهج جديد تسعى به حكومة البوريك إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا تضاربًا في إدارتها الجديدة تمامًا: سلسلة هجمات الحرق العمد التي تحدث في منطقتي أراوكانيا وبيوبيو في جنوب تشيلي.

هناك جزء كبير من مجتمعات المابوتشي الأصلية التي تطالب بالأراضي التي يعتبرونها ملكًا لحقوق الأجداد والتي هي الآن في أيدي شركات الغابات.

وقد أعلنت جماعات المابوتشي المتطرفة مسؤوليتها عن بعض الهجمات, لكنها تندد أيضًا بوجود مجموعات الدفاع عن النفس الحرجية والتخريب من قبل الشرطة, وكذلك تجار المخدرات.

دافع سيتشز عن زيارته للمكان، الذي أشار إليه بأنه «مهجور» من قبل الدولة، واستبعد أن تكون رحلة مرتجلة.

«تم التخطيط لهذه الزيارة قبل تغيير الأمر (يوم الجمعة). كنا نعرف، بالطبع، أنه يمكن أن يكون هناك بعض المخاطر»، قال رئيس أركان بوريك.

ومع ذلك، قال مارسيلو كاتريلانكا - والد كاميلو - إن «الزيارة كانت مرتجلة للغاية (...) لا يمكننا القول أنه تم ذلك في الوقت المناسب».

في هذه الرحلة الأولى إلى منطقة أراوكانيا، بالإضافة إلى ضحايا العنف، خطط الوزير للقاء رجال الأعمال والناقلين والسلطات والقادة المحليين.

مع كل منهم، تسعى إلى تنفيذ «استجابة شاملة» لهذا الصراع، الذي واجهته حكومة بينيرا المحافظة مع عسكرة المنطقة من خلال مرسوم «حالة الطوارئ»، الذي وعدت إدارة البوريك بسحبه.

«ناقشنا أهمية وجود لجنة الحقيقة والعدالة والجبر لجميع الضحايا»، وأكد سيتشس.

وقد تصاعدت أعمال العنف في السنوات الأخيرة، مع هجمات الحرق العمد على المباني الخاصة وآلات الغابات، فضلا عن الاغتيالات. وبالإضافة إلى ذلك، أبرطت المواجهات الضوء على وجود الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

وقال سيتشس "ان هذه الحكومة ستضع كل ما لديها على الطاولة للبحث عن حلول سياسية، ولكن هؤلاء الذين يعتقدون ان الطريق العنيف لن يسمح لنا بالمضي قدما، بما فى ذلك المطالب ضد السجناء السياسيين فى المابوتشي، مخطئون للغاية».

وبموازاة ذلك، حث تلك «المجموعات اليوم التي تعتقد أننا جئنا مع المزيد من نفس الشيء إلى هذه المنطقة» للتعرف على اقتراح الحكومة الجديد.

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