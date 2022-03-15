النقابات الأوروبية تدعو إلى مفاوضات الاتحاد الأوروبي «الحقيقية» مع بوتين لأوكرانيا

بروكسل، 15 مارس تجمع مائة نقابي من جميع أنحاء أوروبا اليوم في بروكسل للوقوف تضامنا مع الشعب الأوكراني ودعوة الاتحاد الأوروبي (EU) إلى «التقدم إلى الأمام» وبدء مفاوضات «حقيقية» مع روسيا لتحقيق وقف إطلاق النار، في احتجاج مع رسائل السلام وعلامات الترحيب باللاجئين. جرت المظاهرة قبل أسبوع من القمة الاجتماعية الثلاثية في 23 مارس، والتي ستضم النقابات وأصحاب العمل إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، الذي بلاده يحمل الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي هذا العام الفصل الدراسي. وأكد النقابيون، الذين تم تجميعهم في إطار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال (ETUC)، أن العقوبات والجهود الدبلوماسية المبذولة حتى الآن ليست «كافية» وانتقدوا أن قادة المجتمع لا «يأخذون زمام المبادرة» نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بخلاف الاتصالات الثنائية لبعض القادة وحدهم. «ندعو المؤسسات الأوروبية إلى التصعيد وبدء مفاوضات حقيقية مع فلاديمير بوتين. ومن الضروري للغاية المطالبة بوقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات حقيقية والالتزام بالسلام والديمقراطية. أكد الأمين العام لـ ETUC، لوكا فيسنتيني، في تصريحات أمام EFE، من الملح وقف الحرب». وفي المسيرة، التي حضرها العمال الأوكرانيون عن بعد، دعت النقابات إلى «جهد استثنائي للتضامن» من قبل المؤسسات والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا. «نحن بحاجة إلى تقديم الدعم في مجال الأغذية والأدوية والمرافق وأي نوع آخر من السلع التي يحتاجها الناس الآن. من الضروري أيضًا الترحيب باللاجئين القادمين من أوكرانيا ومساعدتهم في الدول الأوروبية التي يتم نقلهم فيها»، قال فيسنتني. وفي هذا الصدد، شجع عمال ETUC على مواصلة تعبئة الأموال النقابية لإرسال الإمدادات إلى المدنيين الأوكرانيين وأعلنوا أنهم سيقترحون في القمة الاجتماعية الثلاثية الأسبوع المقبل اتخاذ تدابير استثنائية لتوسيع القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية. «هناك نشاط مهم للغاية تقوم به النقابات. ترحب البلدان في جميع أنحاء أوكرانيا بملايين اللاجئين والنقابات هناك نشطة للغاية في دعمهم. في الحركة النقابية الأوروبية والعالمية، نقوم بتعبئة الموارد والسلع النقدية للمساعدة على الأرض». كما دعا الامين العام للاتحاد الاوربى الى اتخاذ اجراءات للتخفيف من آثار الحرب على العمالة والاقتصاد الاوربى وخاصة الحد من الزيادة فى اسعار الكهرباء والغاز والنفط. وفي هذا الصدد، قال إن هيئات الاتحاد الأوروبي يجب أن تلزم الشركات متعددة الجنسيات بالحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة وضمان حلول للشركات والموظفين الأوروبيين الذين يتأثرون مباشرة بالقيود المفروضة على روسيا. «نحن بحاجة إلى أوروبا لمعالجة آثار هذه العقوبات على اقتصادنا وعلى عمالنا وعلى أسرنا. لدينا تكهنات غير سارة بشكل لا يصدق حول أسعار الطاقة. لا يوجد مبرر لهذه الزيادة»، قال زعيم الاتحاد. رئيس fhg/القط/pdp (صورة) (فيديو) (مزيد من المعلومات حول الاتحاد الأوروبي في euroefe.euraactiv.es)