الاتحاد الأوروبي يأسف لأن الناس المثير للجدل يفوزون بمقاعد للضحايا

بوغوتا, 15 مارس أعربت بعثة المراقبة الانتخابية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن انتخاب أشخاص «مثيرين للجدل» لما يسمى ب «مقاعد السلام», مقاعد في مجلس النواب مخصصة لضحايا الصراع المسلح الكولومبي, في الانتخابات التشريعية يوم الأحد. في هذه الأصوات، التي عقدت لأول مرة في البلاد في عملية تاريخية والتي تم تصميمها في جميع أنحاء العالم لإعطاء صوت وصوت سياسي لضحايا الصراع، رودريغو توفار، ابن الزعيم شبه العسكري السابق «خورخي 40"، وأفراد الأسرة والأشخاص الذين لهم علاقات مع الأحزاب التقليدية تم انتخابهم. قال رئيس الاتحاد الأوروبي EOM، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني خافي لوبيز، عندما سئل عن توفار، اليوم إن «بعض الأسماء» المختارة «على الأقل مثيرة للجدل بالنسبة لجزء كبير من ضحايا البلاد» وأضاف أن «هذا واقع لا يمكن إنكاره». وقال لوبيز فى عرض التقرير الاولي للبعثة حول التشريعات التى تضمنت» اننا نعتقد انه من المهم جدا ان يحقق التمثيل السياسى فى مجلس النواب الروح التى ادت اتفاقية السلام الى تحقيق الانسجام والرغبة فى تمثيل الضحايا». و كذلك مشاورات الأحزاب الداخلية لل انتخابات الرئاسية. الفشل المكتشفة وبوجه عام، كان تنفيذ الأصوات في الدوائر الانتخابية الخاصة للسلام الانتقالية «إيجابيا»، ولكن البعثة اكتشفت «عيوب في التصميم» في هذا التصويت، مثل «استبعاد العواصم البلدية» من التصويت، لأن الضحايا لا يمكنهم التصويت إلا في المناطق الريفية والمعزولة في هذه المناطق. الدوائر الانتخابية. استبعدت هذه الحقيقة، وفقًا للاتحاد الأوروبي EOM، «العديد من النازحين من منطقة الصراع» الذين يعيشون في منابع المياه. ووجدوا أيضا أوجه قصور في تمويل ترشيحات الضحايا، لأن جميع الأموال التي تنفق على الحملة يجب أن تكون علنية بموجب القانون، ولكن نظرا لوجود تأخيرات في المدفوعات، اضطر العديد منهم إلى استخدام الأموال من جيوبهم وغيرها من الأموال التي يتلقاها من الأحزاب التقليدية أو حتى الجماعات المسلحة. وفي هذا الصدد، تحدث رئيس وفد البرلمان الأوروبي إلى البعثة، إيزاكون بلباو، عن «تسلل الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة» في الحملات الموجهة إلى المركز، وأشار لوبيز إلى أنه على الرغم من «الجهود التي تبذلها الحكومة لبناء مخططات أمنية» للمرشحين للعنف في الأراضي، كانت «لا تزال غير كافية». يوم الأحد، نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي 140 مراقبا، بما في ذلك العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، في 29 مقاطعة في البلاد، في عملية سمحت «بالحصول على مقياس حرارة حقيقي من بلد متنوع مثل كولومبيا». ويبرز التحليل الأولي أن التصويت والعد «طورا بطريقة شفافة»، وأن المواد الانتخابية الجديدة، مع بطاقات مبسطة، «عملت بشكل ملحوظ» وتمكنت من خفض الأصوات الباطلة وأن الهيئة المنظمة، مكتب السجل، «أظهرت مستوى عال من الاحتراف». . شراء الأصوات لكن المراقبين الأوروبيين «وجدوا علامات عديدة على شراء الأصوات، بل وشهدوا بعض الحالات، خاصة في منطقة المحيط الأطلسي و CITREP»، وأضاف لوبيز، في حين أضاف بلباو تقارير عن نفس الظاهرة في دائرة بوليفار الكاريبية. شراء الأصوات مشكلة تم استنكارها في العديد من الانتخابات الكولومبية, حتى مع القضايا القضائية الجارية ضد أعضاء الكونغرس, وهذا يشير إلى بعض الأسماء المشاركة في هذه الانتخابات. وتستفيد هذه الظاهرة من الفقر وقلة الملاحظة في المناطق الريفية. ففي مقاطعة تشوكو، على ساحل المحيط الهادئ، على سبيل المثال، أخبر مراقب من بعثة انتخابية أخرى إيفي عن حالة امرأة من السكان الأصليين كانت قد أنجبت لتوها قبل أقل من أسبوع وكانت ذاهبة إلى عدة مراكز اقتراع برفقة شخص آخر يبحث عن شخص يدفع لها للتصويت. جاءت امرأة مسنة أخرى من شوكو إلى أحد مواقع CITREP يوم الأحد، وهتف بأنه «إذا لم يكن هناك مال، فلا تصويت»، دون خجل وكحدث يومي، حيث تمكن إيفي من التحقق عندما رافق بعثة المراقبة في الاتحاد الأوروبي. ستكون هذه المهمة حاضرة أيضًا خلال الانتخابات الرئاسية الكولومبية في 29 مايو، والتي يمكن أن يكون لها جولة الإعادة في 19 يونيو. رئيس عام/جوك/rt (صورة) (فيديو)