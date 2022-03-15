الاتحاد الأوروبي وGB يفرضان جولة جديدة من العقوبات على روسيا

بروكسل (أسوشيتد برس) - الخيول الأصيلة، الكمأ، صاحب فريق كرة القدم ومدير شركة إعلامية.

فرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على روسيا يوم الثلاثاء بهدف منع القلة من الحصول على الرفاهية ومنع روسيا من استرداد صادراتها المربحة من الصلب. كما انضمت المملكة المتحدة إلى العقوبات.

حاولت الكتلة المكونة من 27 دولة الابتعاد عن العقوبات التي من شأنها أن تؤثر على إمدادات الطاقة الروسية, وبدلاً من ذلك ركزت على تدابير مليار دولار مع خنق قدرة روسيا على العمل في الأسواق العالمية من خلال منع وكالات التصنيف في الاتحاد الأوروبي من العمل مع العملاء الروس.

«هذه العقوبات الجديدة سوف تزيد من عزل روسيا واستنفاد مواردها لتمويل هذه الحرب الهمجية. لذلك يمكن القول أن روسيا أصبحت الدولة الأكثر عقابا في العالم، وهو شرف مشكوك فيه إلى حد ما»، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس.

تم تنفيذ عقوبة الكتلة المستمرة لموسكو لغزو جارتها أوكرانيا بعد استشارة حلفائها الغربيين، من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.

واتفقوا بشكل مشترك على حرمان روسيا من وضع الدولة المفضلة، الأمر الذي سيكلف شركاتهم مكانة متميزة في الاقتصادات الغربية. أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء فرض عقوبات على 350 فردًا وشركة، كما وعدت بحظر صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ستفرض بريطانيا تعريفات إضافية بنسبة 35٪ على واردات المنتجات الروسية والبيلاروسية، من الفودكا والأسماك إلى الحديد والبذور الزيتية والحبوب.

وقال المستشار المالي البريطاني ريشي سوناك ان هذه الاجراءات «ستزيد من عزل الاقتصاد الروسي عن التجارة العالمية، وضمان عدم استفادته من النظام الدولي القائم على القواعد الذي لا يحترمه».

من جانبها، فرضت روسيا أيضًا عقوبات، حيث وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن وغيرهم من كبار المسؤولين الفيدراليين على قائمتها. قلل البيت الأبيض من أهمية هذا الإجراء.

«لا أحد منا يخطط لرحلات ترفيهية إلى روسيا ولا أحد منا لديه حسابات مصرفية لا يمكننا الوصول إليها. لذلك سنمضي قدما, قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي.

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وساهم صحفيو أسوشيتد برس دانيكا كيريكا في لندن وكريس ميجريان في واشنطن في هذا المكتب.