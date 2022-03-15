نما حجم التجارة الإلكترونية في الأرجنتين بنسبة 68٪ في عام 2021

بوينس آيرس، 15 مارس بلغ حجم مبيعات عمليات التجارة الإلكترونية في الأرجنتين العام الماضي 1.52 مليار بيزو (13.275 مليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68٪ مقارنة بعام 2020، وفقا لما ذكرته مصادر قطاعية يوم الثلاثاء. وفقًا للدراسة السنوية التي أجرتها شركة Kantar Insights لغرفة التجارة الإلكترونية الأرجنتينية (CACE)، استمرت «طفرة» التسوق عبر الإنترنت التي اندلعت في الأرجنتين في عام 2020، منذ جائحة covid-19، العام الماضي، عندما تم بيع ما مجموعه 381 مليون وحدة عبر القنوات الرقمية سجلت, مع ارتفاع 52 في المائة على أساس سنوي. وفقًا للتقرير، الذي أصدرته CACE يوم الثلاثاء، تم تسجيل ما مجموعه 196 مليون طلب شراء في عام 2021 (20٪ أكثر مما كانت عليه في عام 2020)، بمتوسط فاتورة شراء 7,757 بيزو (حوالي 68 دولارًا). وأشار غوستافو سامبوسيتي، المدير المؤسسي لـ CACE: «على الرغم من أن النمو في عام 2021 كان أكثر اعتدالًا مما كان عليه في العام السابق، إلا أننا نرى أنه بعد العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، قام المستهلكون الأرجنتينيون بدمج التجارة الإلكترونية كعادة». وفقًا للدراسة، قام 684,459 شخصًا بأول عملية شراء عبر الإنترنت العام الماضي، مما أضاف إلى إجمالي عدد المتسوقين الذين بلغوا 20.7 مليون مستهلك في عام 2021. قال Sambucetti إنه بالنسبة لـ 60٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع للدراسة، فإن التجارة الإلكترونية «تمثل بالفعل أكثر من 10٪ من مبيعاتها، مما أدى بها إلى الاستثمار في البنية التحتية ودمج الموظفين لتطوير الأعمال». رئيس nk/dmt