سيواجه قائد التاريخ 9 ميل وبرشلونة ديليوس بعضهما البعض.

من أجل إيجاد نتيجة أفضل في البطولة، سيتعين على الفريقين تعديل استراتيجية المباراة للتعافي من هزيمة اليوم الأخير.

يأتي Twelve Mel من السقوط من 1 إلى 2 أمام باهيا دي فيرا. على مدى الأيام الأربعة الماضية، اختلفت نتائجه. فاز بمباراتين، وخسر 1، و1 كان التعادل.

خسر برشلونة دي إيليوس 0 مقابل 1 ضد فيتوريا دا كونكويستا. في المباراة النهائية فاز بفوزين وهزيمة واحدة وتعادل واحد.

سيجتمع اثني عشر ميل وبرشلونة دي إيلهيوس غدًا في الساعة 19:15 (بتوقيت الأرجنتين). سيتم لعب التاريخ التاسع من بطولة البرازيل - بيانو 2022 في ملعب كاميليتو باربوسا ألفيس.

تم

تعيين رينالدو سيلفا دي سانتانا للسيطرة على المباراة.

الجدول الزمني لدوسي ميل وبرشلونة ديليوس، اعتمادًا على البلد



الأرجنتين: 7:15

مساءً كولومبيا والمكسيك بالتوقيت الشرقي وبيرو: 5:15 مساءً بتوقيت المكسيك المركزي القياسي ونيكاراغوا: 4:15

مساءً المكسيك MST والمكسيك بتوقيت المحيط الهادئ: 3:15

مساءً فنزويلا: 6:15

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