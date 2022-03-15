سيواجه قائد التاريخ 9 ميل وبرشلونة ديليوس بعضهما البعض.

من أجل إيجاد نتيجة أفضل في البطولة، سيتعين على الفريقين تعديل استراتيجية المباراة للتعافي من هزيمة اليوم الأخير.
يأتي Twelve Mel من السقوط من 1 إلى 2 أمام باهيا دي فيرا. على مدى الأيام الأربعة الماضية، اختلفت نتائجه. فاز بمباراتين، وخسر 1، و1 كان التعادل.
خسر برشلونة دي إيليوس 0 مقابل 1 ضد فيتوريا دا كونكويستا. في المباراة النهائية فاز بفوزين وهزيمة واحدة وتعادل واحد.
سيجتمع اثني عشر ميل وبرشلونة دي إيلهيوس غدًا في الساعة 19:15 (بتوقيت الأرجنتين). سيتم لعب التاريخ التاسع من بطولة البرازيل - بيانو 2022 في ملعب كاميليتو باربوسا ألفيس.تم
تعيين رينالدو سيلفا دي سانتانا للسيطرة على المباراة.
الجدول الزمني لدوسي ميل وبرشلونة ديليوس، اعتمادًا على البلد
- الأرجنتين: 7:15 مساءً كولومبيا والمكسيك بالتوقيت الشرقي وبيرو: 5:15
- مساءً بتوقيت المكسيك المركزي القياسي ونيكاراغوا: 4:15 مساءً
- المكسيك MST والمكسيك بتوقيت المحيط الهادئ: 3:15
- مساءً فنزويلا: 6:15
المصدر المرجعي والصورة: مصنع البيانات