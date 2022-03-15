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الثلاثاء 15 مارس 2022
عربي

سيواجه قائد التاريخ 9 ميل وبرشلونة ديليوس بعضهما البعض.

15 مارس 2022

من أجل إيجاد نتيجة أفضل في البطولة، سيتعين على الفريقين تعديل استراتيجية المباراة للتعافي من هزيمة اليوم الأخير.

يأتي Twelve Mel من السقوط من 1 إلى 2 أمام باهيا دي فيرا. على مدى الأيام الأربعة الماضية، اختلفت نتائجه. فاز بمباراتين، وخسر 1، و1 كان التعادل.

خسر برشلونة دي إيليوس 0 مقابل 1 ضد فيتوريا دا كونكويستا. في المباراة النهائية فاز بفوزين وهزيمة واحدة وتعادل واحد.

سيجتمع اثني عشر ميل وبرشلونة دي إيلهيوس غدًا في الساعة 19:15 (بتوقيت الأرجنتين). سيتم لعب التاريخ التاسع من بطولة البرازيل - بيانو 2022 في ملعب كاميليتو باربوسا ألفيس.

تم

تعيين رينالدو سيلفا دي سانتانا للسيطرة على المباراة.

الجدول الزمني لدوسي ميل وبرشلونة ديليوس، اعتمادًا على البلد
  • الأرجنتين: 7:15
    • مساءً كولومبيا والمكسيك بالتوقيت الشرقي وبيرو: 5:15
  • مساءً بتوقيت المكسيك المركزي القياسي ونيكاراغوا: 4:15
    • مساءً
  • المكسيك MST والمكسيك بتوقيت المحيط الهادئ: 3:15
  • مساءً فنزويلا: 6:15
pm

المصدر المرجعي والصورة: مصنع البيانات