Cristiano Ronaldo provoked him by ignoring Rodrigo de Paul who needed him and won yellow in the Champions League at Manchester United vs Atletico Madrid.

مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد: كريستيانو رونالدو ورودريجو ديبول في 15 مارس يوم الثلاثاء، كان لديه صليب في مباراة عودة في الجولة 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث لعب في ملعب أولد ترافورد.

في 43 دقيقة من المباراة، تسببت تصرفات مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في خطأ لاعب كرة القدم في أتلتيكو مدريد رودريغو ديل بول.

ذهب لاعب كرة القدم الأرجنتيني رودريغو دي بول لكسر مباراة كريستيانو رونالدو، لكنه هو نفسه حاول إغلاقها، وارتكاب خطأ والسماح له بالاستلقاء في الملعب.

استمرت المسرحية، لكن الحكم سلافكي فينشتش أيد المسرحية وادعى أن رودريغو دي بول قام بأول خطأ له ضد كريستيانو رونالدو.

أعطاه الحكم بطاقة صفراء، ووجد دي بول كريستيانو رونالدو لاستفزازه واللعب ببطاقة خصم. تجاهله البرتغاليون وواصلوا اللعبة.

اصطف مدير مانشستر يونايتد رالف لانجنيك مع ديفيد دي جيا، وأليكس تيليس، ورافائيل فاران، وهاري ماغواير، وديوغو دالوت، وفريد، وبرونو فرنانديز، وسكوت مكتومين، وكريستيانو رونالدو.

اختار دييغو سيميون، الخبير الاستراتيجي في أتلتيكو مدريد، هذه التشكيلة: جان أوبلاك، ستيفان سابيك، خوسيه ماريا جيمينيز، رينينيلدو، رينان لودي، هيكتور هيريرا، فحم الكوك، رودريغو دي بول، ماركوس لورينتي، أنطوان غريزمان، جواو فيلكس.

في المحطة الأولى، سجل أتلتيكو مدريد 1-1 على قدم المساواة مع مانشستر يونايتد في ملعب واندا متروبوليتانو في 23 فبراير. سجل هدف كولكونيروس جواو فيلكس (7′) وسجلت إيلانغا أنتوني (80′) هدف ًا للمنتخب البريطاني.

سيتقدم الفائز في هذه السلسلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام بين 5 و 6 أبريل (المحطة الأولى) و 12-13 أبريل (مباراة الإياب الثانية). سيتم الإعلان عن تقاطع المرحلة التالية بعد السحب في نيون، سويسرا، في 18 مارس.

فاز بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد على سالزبورغ وسبورتينغ لشبونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان على التوالي في الدور السادس عشر ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

مباراة مانشستر يونايتد التالية

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ارسنال ضد مانشستر يونايتد

مباراة أتلتيكو مدريد القادمة

رايو فاييكانو ضد أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد ضد ألافيس

مايوركا ضد أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد ضد الإسبانية

أتلتيكو مدريد ضد غرناطة

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