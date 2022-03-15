استفزه كريستيانو رونالدو بتجاهل رودريغو دي بول الذي احتاجه وفاز باللون الأصفر في دوري أبطال أوروبا في مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد.

مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد: كريستيانو رونالدو ورودريجو ديبول يوم الثلاثاء 15 مارس، كان لديه صليب في مباراة عودته في الجولة 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث لعب في ملعب أولد ترافورد.

في الدقيقة 43 من المباراة، أفسد لاعب كرة القدم في أتلتيكو مدريد رودريغو ديل بول بسبب تصرفات مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو استيقظت عليه.

هزم لاعب كرة القدم الأرجنتيني رودريغو دي بول مباراة كريستيانو رونالدو، لكنه هو نفسه أقفلها وارتكب خطأ، في محاولة للاستلقاء في الملعب.

استمرت المسرحية، لكن الحكم سلافكي فينشك أيد المسرحية وادعى أن رودريغو دي بول ارتكب أول خطأ ضد كريستيانو رونالدو.

أعطاه الحكم بطاقة صفراء، ووجد ديبول كريستيانو رونالدو واستفزه، ولعب ببطاقة خصم. تجاهله البرتغاليون وواصلوا اللعبة.

عمل مدير مانشستر يونايتد رالف لانجنيك مع ديفيد دي جيا، أليكس تيليس، رافائيل فاران، هاري ماغواير، ديوغو دالوت، فريد، جنبا إلى جنب مع برونو فرنانديز، سكوت مكتومين وكريستيانو رونالدو.

اختار الخبير الاستراتيجي في أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني هذه التشكيلة. جان أوبلاك، ستيفان سافيك، خوسيه ماريا خيمينيز، راي نيلدو، رينان رودي، هيكتور هيريرا، كولا، رودريغو دي بول، ماركوس لورينتي، أنطوان غريزمان، جوان فيلكس

في المحطة الأولى، سجل أتلتيكو مدريد واحدًا لواحد ضد مانشستر يونايتد في ملعب واندا متروبوليتانو في 23 فبراير. كان هدف كوركونيروس جوان فيلكس (7′)، وسجل إيرانجا أنتوني (80′) في الفريق الإنجليزي.

سيتقدم الفائز في هذه السلسلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 6 أبريل (المحطة الأولى) إلى 12-13 أبريل (مباراة في المحطة الثانية). سيتم الإعلان عن الصليب للمرحلة التالية بعد التعادل في نيون، سويسرا في 18 مارس.

فاز بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد على سالزبورغ وسبورتينغ لشبونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان في الدور السادس عشر وتقدم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

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