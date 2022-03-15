تسجل كوستاريكا أفضل نتيجة مالية لها منذ 14 عامًا في الشهرين الأولين

سان خوسيه، 15 مارس ذكرت حكومة كوستاريكا يوم الثلاثاء أنه في الشهرين الأولين من عام 2022 سجلت أفضل نتيجة مالية لها في 14 عامًا بفائض أولي قدره 0.06٪، مدفوعًا بزيادة قدرها 20.81٪ في الإيرادات. تشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى أنه اعتبارًا من فبراير، تراكمت كوستاريكا إيرادات بنسبة 2.58٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ونفقات بدون فوائد بنسبة 2.52٪، مما ترك فائضًا أوليًا بنسبة 0.06٪. هذه النتيجة أفضل مما كانت عليه في الشهرين الأولين من عام 2021 عندما كان هناك عجز بنسبة 0.28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها الأفضل في 14 عامًا خلال الشهرين الأولين من الشهرين الأولين. وتضيف البيانات الرسمية أنه إذا تم أخذ إجمالي النفقات (3.59٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والتي تشمل مدفوعات الفائدة، في الاعتبار، سجلت كوستاريكا عجزًا ماليًا بنسبة 1.01٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الشهرين الأولين من العام. هذا العجز المالي أقل من ذلك المتراكم في فبراير 2021 عندما كان 1.13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية: «تشير الأرقام المالية لهذا الشهر مرة أخرى إلى أن عملية التكيف المالي تؤتي ثمارها، حيث أن انتعاش الإيرادات الحالية، جنبا إلى جنب مع مراقبة الإنفاق، يسمح لنا بالحصول على أرصدة أولية إيجابية وبالتالي المساهمة في تجنب المزيد من تراكم الدين العام». إليان فيليجاس. وأضاف المسؤول أن «الحفاظ على هذه المسؤولية المالية سيسمح لهذه الأرصدة الأولية الإيجابية بأن تكون أكثر تكرارًا في المستقبل، الأمر الذي سيقلل من عبء الدين العام». تشير البيانات الرسمية إلى أن الإيرادات في الشهرين الأولين نمت بنسبة 20.81٪ مقارنة بتلك الفترة في عام 2021، بسبب زيادة تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الوقود. من حيث النفقات، كان النمو 12.52٪ مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2021، ولكن إذا تم استبعاد مدفوعات الفائدة، كان النمو 5.1٪. يعد استقرار المالية العامة أحد الأهداف الرئيسية لحكومة كارلوس ألفارادو الحالية، والتي ستنهي فترة ولايتها في مايو والتي وافقت خلال إدارتها على إصلاح ضريبي في عام 2018 واتفاقية مالية بقيمة 1,778 مليون دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2021. رئيس dmm/نسخة