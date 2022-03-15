الانهيار في باتاز: اللحظة التي يسقط فيها جزء من التل ويدفن ما يقرب من مائة منزل

مأساة في لا ليبرتاد. حوالي الساعة 8:30 صباحًا في 15 مارس، تم الإبلاغ عن انزلاق نسبة كبيرة من تلة ريتاماس الواقعة في مدينة باتاز. يمكن ملاحظة اللحظة الأولية من خلال مقطع فيديو تم تحميله على Twitter.

هناك حديث عن ما بين 60 و 80 منزلًا مدفونًا؛ وقد قال ذلك أيضًا الحاكم الإقليمي لـ La Libertad، مانويل ليمبين. لم يتم ذكر أي وفيات حتى الآن، ولكن تم ذكر الأشخاص المفقودين.

في الصور الموجودة في الفيديو، يمكنك رؤية اللحظة التي تسقط فيها كمية كبيرة من الأرض من تلة ريتاماس وتسقط على المنازل. هناك أيضا صرخة يائسة من الناس، الذين يحاولون تنبيه المواطنين على الفور للهروب بسرعة.

وفقًا للحاكم الإقليمي لـ La Libertad، يركز وسط مدينة ريتاماس أكبر عدد من المساكن لعمال التعدين في مقاطعة باتاز. وقال أيضا إنه للوصول إلى الضحايا بالمساعدات الإنسانية، هناك حاجة إلى رحلة تستغرق 16 ساعة من تروخيو برا، لذلك طلب المساعدة من الرئيس بيدرو كاستيلو.

«لقد اتصلت برئيس الجمهورية (بيدرو كاستيلو) ووزير الدفاع (خوسيه) لويس جافيديا) لتكون قادرة على تنسيق المساعدات في أقرب وقت ممكن. وقد اعرب الرئيس عن استعداده الكامل ومن المحتمل ان يزورنا ليرى اين وقعت هذه المأساة».

وذكر الحاكم أن وزير الدفاع سيسافر إلى تروخيو في هذا الوقت، ثم ينتقل إلى الموقع الدقيق ويؤكد حجم الكارثة. كما يتم نقل المعدات الطبية وسيارات الإسعاف من المقاطعات المجاورة و 50 من أفراد الجيش المتخصصين في إنقاذ الناس من هواماتشوكو.

قال Llempén إن عمال المناجم مارتا وبوديروسا يدعمون النقل والإنقاذ، بآلاتهم الثقيلة. وقال العمدة انه سيصل بالطائرة من تروخيو فى غضون ساعتين تقريبا.

نظرًا للوقت الذي يستغرقه الوصول إلى المدينة، من غير المعروف ما إذا كانت المساعدات ستصل اليوم. واضاف انه قبل ثلاث ساعات من وصول الحاكم الى وسط المدينة، ولكن اذا اجتازوا الساعة الثانية بعد الظهر فلن يتمكنوا من الهبوط.

«هناك ما يقرب من 60 إلى 80 منزلاً تم تغطيتها بالكامل بواسطة شريحة التل. هذه المنطقة ليست مناسبة للسكن لأنه لا يوجد العديد من المناطق المتاحة للبناء، وهذا هو السبب في أن معظم المنازل (من) أكثر من طابقين وهناك الكثير من الناس المحاصرين داخل المنازل»، وأضاف الحاكم الإقليمي.

زونا صالحة للسكن

ليست هذه هي المرة الأولى التي يختفي فيها الناس بسبب الانزلاق في هذا المكان، في منطقة باركوي. قبل ست سنوات، تم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة وتم إعلان المنطقة غير صالحة للسكن.

بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2021، تم إصدار تنبيه من قبل مدير بلدية باركوي، الذي قال إن بلدة المنطقة بأكملها كانت في خطر لأنها كانت في الشريط الهامشي لنهر باركوي.

«لقد كان لدينا تقرير لمدة عام (حيث) أشرنا إلى رئيس بلدية المنطقة المعنية لمنع بناء المنازل في هذه المنطقة. يتم منح تراخيص البناء من قبل البلديات المعنية. لكن الآن ما يجب أن ننظر إليه هو (إنقاذ) كل هؤلاء الناس، وهناك العديد من العائلات، والعديد من الأشخاص المتأثرين هناك»، قال الحاكم الإقليمي، مانويل ليمبين، على قناة N.

وبهذه الطريقة، طلب المساعدة في حل المأساة بتدخل مؤسسات مختلفة، مثل الدفاع المدني والجيش والشرطة ووزارة الصحة (مينسا).

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