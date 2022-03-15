انهيار في باتاز: تنسق مينسا النقل الجوي بين ليما ولا ليبرتاد لرعاية الجرحى

في الساعة 8:30 صباحًا ، كان هناك شريحة من تل ريتاما فوق وسط المدينة في منطقة باركوي. مع دفن أكثر من 60 منزلاً وجرح العديد من الجرحى، قامت وزارة الصحة (المنسا) بتفعيل ألوية التدخل الأولية للانتقال إلى المنطقة ورعاية السكان المتضررين.

وبهذه الطريقة، يتم تنسيق النقل الجوي بين ليما وباتاز، في لا ليبرتاد، بحيث يمكن لسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي دعم أولئك الذين يحتاجون إليها.

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يتوجه المتخصصون ورجال الإطفاء في INDECI إلى المنطقة

من خلال حسابه على تويتر، أفاد الرئيس بيدرو كاستيلو أنه سيتم تقديم الدعم للأسر المتضررة من مؤسسات أخرى، مثل المعهد الوطني للدفاع المدني (Indeci).

وقال «لقد رتبت لرئيس انديسى ووزير الدفاع (خوسيه جافيديا) للذهاب الى المنطقة المتضررة من الانهيار الارضى فى مقاطعة باتاز».

بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن وزير الدفاع، خوسيه لويس غافيديا، يحشد إلى منطقة الطوارئ جنبا إلى جنب مع فريق الاستجابة من Indeci.

من جانبها، قدم الكيان مزيدًا من التفاصيل حول هذه التنسيقات من خلال حسابه على Twitter.

«مجموعة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والكوارث التابعة لـ INDECI، بقيادة وزير الدفاع) ورئيسنا المؤسسي، كارلوس يانيز، سيذهبون إلى منطقة الطوارئ في مقاطعة باركوي، مقاطعة باتاز، منطقة لا ليبرتاد، لتنسيق إجراءات الاستجابة والمساعدة الفورية تتأثر بالانزلاق، كما هو منصوص عليه من قبل (رئاسة الجمهورية)»، وقال في موضوع تويتر.

من ناحية أخرى، أفادوا أيضًا أن فريقًا من المتخصصين في الإنقاذ سيأتي إلى مكان الحادث للمساعدة في العثور على مواطنين ما زالوا مفقودين. هذا بعد أن دفنت الأرض بالكامل أكثر من 60 منزلاً.

وأضاف الكيان في نفس الموضوع: «وبالمثل، ينضم المتخصصون في البحث والإنقاذ USAR (إدارة الإطفاء الوطنية في بيرو) إلى فريق الاستجابة الأول هذا».

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يمكن أن تؤخر المساعدات الإنسانية

وفقًا للحاكم الإقليمي لـ La Libertad، مانويل ليمبين، فإن الرحلة من تروخيو إلى وسط مدينة ريتاماس تتطلب رحلة برية مدتها 16 ساعة، لذلك طلب المساعدة من الرئيس بيدرو كاستيلو.

«لقد اتصلت برئيس الجمهورية (بيدرو كاستيلو) ووزير الدفاع (خوسيه لويس غافيديا) من أجل تنسيق المساعدات في أقرب وقت ممكن. وقد اعرب الرئيس عن استعداده الكامل ومن المحتمل ان يزورنا ليرى اين وقعت هذه المأساة».

تحتاج أكثر من 60 عائلة إلى المساعدة.

«هناك ما يقرب من 60 إلى 80 منزلاً تمت تغطيتها بالكامل بشريحة تلة. هذه المنطقة ليست مناسبة للسكن لأنه لا يوجد العديد من المناطق المتاحة للبناء».

قال Llempén إن عمال المناجم مارتا وبوديروسا يدعمون نقلهم بطائرة صغيرة والإنقاذ، بآلاتهم الثقيلة. سيصل العمدة من تروخيو في غضون ساعتين تقريبًا.

ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كانت المساعدات ستصل اليوم. واضاف انه قبل ثلاث ساعات من وصول الحاكم الى وسط المدينة، ولكن اذا اجتازوا الساعة الثانية بعد الظهر فلن يتمكنوا من الهبوط.

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