Cheongpajo: Results of winning Tuesday, March 15

منذ يانصيب المساعدة العامة الوطنية عقد يانصيب Chispazo كل ثلاثاء، في 15 مارس، فإن نتائج جائزة 8963 هي كما يلي:

اعتني جيدًا بتذاكرك. إذا كنت فائزًا، فمن المهم جدًا لأنه إيصال رسمي لتلقي الجائزة والاحتفاظ بها في مكان آمن وتجنب التلف.

يمكنك جمع الأموال حتى 60 يومًا تقويميًا، بدءًا من اليوم التالي للمسابقة المعنية. في نهاية هذه الفترة، سينتهي الحق في استلام الجائزة، وستكون الوجهة النهائية هي الخزانة الفيدرالية لصالح المساعدة العامة.

سيتم دفع جميع الجوائز بالعملة الوطنية ووفقًا للشروط المحددة على ظهر التذكرة ولوائح اليانصيب أو اللوائح المعمول بها. ستحجب التوقعات الضرائب على النحو المنصوص عليه في المادة 163 من قانون ضريبة الدخل.

رسم: 8963

التاريخ: 15 مارس

المجموعات الفائزة: 01 و 04 و 08 و 23 و 26

للحصول على

رسم مباشر لهذا ولكل جائزة تقام في توقعات اليانصيب الوطنية، انتقل إلى الرابط.

يدير Chispazo سحوبين يوميًا من الاثنين إلى الأحد، حتى تتمكن من التسجيل في Chispazo de las Tres، والذي سيعقد في الساعة 3:00 مساءً، و Chispazo Clásico، والذي سيعقد في الساعة 21:00.

تحقق هنا للحصول على القائمة الرسمية لنتائج سحب Chispazo وعدد الجوائز والمبالغ الفائزة. يمكنك العثور على كل من الفائزين التاريخيين في اليانصيب على هذا الرابط.

(الصورة: كوارتوسكورو)

كيف ألعب تشيونجباجو؟

للمشاركة في Chispazo، تحتاج إلى شراء عجلة مقابل 10 بيزو. تحتوي هذه العجلة على 5 مربعات من 28 رقمًا لكل منها، حتى تتمكن من إنشاء مجموعة متنوعة من المجموعات. عليك اختيار الرقم الذي تريد اللعب به.

بنفس الطريقة، يمكنك توجيه وكيل التوقعات لإدخال رقم في النظام دون استخدام عجلة القيادة.

إذا كنت ترغب في ترك كل شيء للصدفة، اسأل وكيل التوقعات عن Chispatico، وسيختار النظام رقمًا عشوائيًا.

تمر الجرة بشكل عشوائي المجال بالرقم المقابل. للفوز، يجب أن يتطابق الرقم مع الرقم المحدد. كلما قمت بمطابقة اثنين على الأقل، كلما ارتفعت الجائزة.

إذا لم يكن هناك فائز بالمركز الأول في اليانصيب، فسيتم مشاركة سوق الأسهم مع الفائزين بالمركز الثاني، وإذا لم يتم الفوز بالمركز الثاني، فسيتم توزيع سوق الأسهم على الفائز بالمركز الثالث.

(الصورة: كوارتوسكورو)

ما

هو اليانصيب الوطني؟

اليانصيب الوطني للمساعدة العامة هي مؤسسة لامركزية تابعة للحكومة الفيدرالية، وهي مسؤولة عن عقد يانصيب بجوائز للمساعدة العامة، أي جمع الأموال وتغيير الاتجاه للحكومة الفيدرالية. يمكن للمكسيكيين الذين يحققون المساواة تلبية احتياجاتهم العاجلة لأنفسهم.

لها طبيعة قانونية وأصولها الخاصة. لأنها تتلقى موارد الميزانية من الحكومة الفيدرالية، وتجمع أموالها الخاصة لصالح الأشخاص الذين يخلقون.

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