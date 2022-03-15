يصل فن Chagall إلى البرازيل برسالة حب وأمل

ماريا أنجليكا ترونكوسو ريو دي جانيرو، 15 عالم مار مارك شاغال الرائع (1887-1985) يغزو البرازيل هذا الأربعاء بمجموعة مختارة من الأعمال المليئة بالحب والأحلام والأمل، وهو معرض يعكس كيف اختار هذا الفنان التقاط فرحة الحياة، على الرغم من المحن التي رافقته في نقله. عانى شاغال من كوارث حربين عالميتين، واضطر إلى مغادرة الأرض التي ولد فيها، وكان ضحية للاضطهاد النازي وفقد قبل الأوان الزوجة التي أحبها كثيرًا. ومع ذلك، كان الفرح والتفاؤل الذي تركه في عمله، وهو عمل يبرز فيه اللون والحماس. يمكن مشاهدة جزء من هذا العالم المرح في «حلم الحب»، وهو معرض يضم أكثر من 180 عملاً - بما في ذلك اللوحات والألوان المائية والطباعة الحجرية والنقوش - والذي سيفتح للجمهور يوم الأربعاء في المركز الثقافي لبنك البرازيل، في ريو دي جانيرو، والذي سيتبع بعد ذلك برازيليا، بيلو هوريزونتي وساو باولو. حياة تميزت بالحرب ولد شاغال في مدينة فيتيبسك الصغيرة، في الإمبراطورية الروسية آنذاك، وكان لديه طفولة سلمية، لكن حياته تميزت بالحروب والمنفيين الذي كان عليه مواجهته، مما أدى به في النهاية إلى الاستقرار في فرنسا، حيث تم تأميمه في سن الخمسين. في الوقت الذي ترتدي فيه أوروبا الشرقية الخوف والدم والخراب بعد غزو روسيا لأوكرانيا، يكتسب عمل شاغال أهمية خاصة لأنه نوع من قصيدة الأمل وسط الكابوس الذي تعاني منه هذه المنطقة من الكوكب حاليًا. «لم تكن حياته سهلة، لكنه كان دائما يحتفظ برسالة أمل وفرح. لهذا السبب، أعتقد أن رسالة Chagall صالحة في هذه الأوقات «، أكدت الإسبانية لولا دوران أوكار، أمينة المعرض، EFE. وأضاف: «في اللحظة التي نمر بها، بعد الوباء ومع هذا الوضع من عدم الاستقرار السياسي والحرب، يمكن أن يكون فن شاغال وخاصة فن شاغال ملطفًا للكثير من الألم والكثير من الظلم». يجمع المعرض 186 عملاً أنشأه الفنان بين عامي 1922 و1981، والتي تنتمي إلى مجموعات خاصة في الخارج أو جزء من مجموعات المتاحف البرازيلية. وهي تشمل الموضوعات الأكثر أهمية للفنان، مثل طفولته، ودعم معتقداته الدينية، وحبه للأدب والمودة الخاصة التي شعر بها لباريس، المدينة التي رحبت به. ومع ذلك، يبرز اللون والحياة في الأعمال المستوحاة من زوجته بيلا، التي على الرغم من موتها في سن الأربعين، كانت رفيقه المحبوب وساعده في التغلب على العديد من العقبات التي اضطر إلى مواجهتها. على الرغم من أنه شهد في باريس حركات طليعية مباشرة وتظهر أعماله تأثير التكعيبية والسريالية والرغوة، إلا أن شاغال لم يؤطر نفسه أبدًا في أي منها، لأنه، كما أوضح الخبير، «أدت رغبته في الحرية إلى خلق عالم فريد وشخصي». ولكن ربما تكون كلمات شاغال نفسها هي التي تلخص معنى عمله. «في الحياة، كما هو الحال في لوحة الفنان، هناك لون واحد فقط يعطي معنى للحياة والفن: لون الحب». رئيس حصيرة/حمار/ليرة لبنانية (صورة) (فيديو)