بايدن تسحب مرشحها الاحتياطي الفيدرالي بسبب عدم وجود دعم في مجلس الشيوخ

واشنطن، 15 مارس سحب الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح مرشحه لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) سارة بلوم راسكين يوم الثلاثاء لأنه لم يكن لديه دعم كاف في مجلس الشيوخ لتأكيدها للمضي قدما. في السابق، أرسلت راسكين نفسها رسالة إلى الرئيس طلبت منه فيها الاستقالة «بأسف كبير» في مواجهة «مقاطعة» أعضاء مجلس الشيوخ لترشيحه. وقال البيت الأبيض في بيان له: «على الرغم من تدريبها وعلى الرغم من تأكيدها لمنصبين آخرين في الماضي من قبل مجلس الشيوخ بدعم واسع من الحزبين، تعرضت سارة لهجمات لا أساس لها من الصحة من قبل الصناعة المحافظة ومجموعات المصالح». على الرغم من إلقاء اللوم على فشل ترشيح الحزب الجمهوري، إلا أن ما أسقط حقًا خيارات مرشح بايدن هو معارضة السيناتور الديمقراطي جو مانشين، وهو دعم رئيسي لأن التقدميين لديهم 51 صوتًا فقط (نصف مجلس النواب زائد واحد)، لذلك لتمرير أي إجراء يحتاجون إليه للاعتماد على 100٪ من الرتب. «بياناتك لا تلبي مخاوفي بشأن أهمية تمويل سياسة الطاقة. لا استطيع ان اؤيد ترشيحه». تم اقتراح راسكين من قبل بايدن ليصبح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، المنظم المصرفي الرئيسي للهيئة. وتعهد راسكين، وهو عضو سابق في مجلس المحافظين، ببذل جهود أكبر من قبل البنك المركزي لتحليل كيف يهدد تغير المناخ الاستقرار المالي للولايات المتحدة واقتصادها. كما عمل مرشح بايدن في وزارة الخزانة في ظل حكومة باراك أوباما (2009-2017) وقام بالتدريس في العديد من الجامعات، بما في ذلك الجامعة في ولاية ماريلاند. وقد قاطع الجمهوريون فى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بالفعل التصويت المقرر للموافقة على تعيين راسكين لمنصبه من ازمة المناخ فى فبراير. ليست هذه هي المرة الأولى التي يبتعد فيها مانشين عن زملائه في الرتب، حيث صوت في ديسمبر الماضي بانخفاض خطة بايدن الطموحة للإنفاق الاجتماعي البالغة 1.75 تريليون دولار على أساس أنها ستؤدي إلى التضخم. ترتبط مانشين ارتباطًا وثيقًا بقطاع التعدين في ولاية فرجينيا الغربية, واحدة من أكثر الولايات محافظة في البلاد, وسعت دائمًا إلى الابتعاد عن الجناح الأكثر تقدمية للحزب الديمقراطي.