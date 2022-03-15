بايدن يعزز المساعدات لأوكرانيا من خلال توقيع قانون بقيمة 13.6 مليار دولار

واشنطن 15 مارس وقع الرئيس الامريكى جو بايدن قانونا يوم الثلاثاء يتضمن 13.6 مليار دولار كمساعدات لاوكرانيا ووعد بانه سيقدم غدا الاربعاء مزيدا من التفاصيل حول كيف يمكن لهذه المساعدات «تخفيف المعاناة» فى البلاد. في حدث في البيت الأبيض، وقع بايدن حزمة إنفاق كبيرة بقيمة 1.5 تريليون دولار تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي من قبل مجلسي الكونغرس، والتي تحتوي على المبلغ المذكور أعلاه من المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا وأوروبا الشرقية، في أعقاب الغزو الروسي. «لقد تصرفنا بشكل عاجل لزيادة الدعم للشعب الأوكراني الشجاع في دفاعه عن بلادهم»، دافع الرئيس الأمريكي. واضاف انه سيشرح غدا «ما الذى تفعله بالضبط فى اوكرانيا» للولايات المتحدة وكيف ستسمح لها الاموال الجديدة «بتكثيف استجابتها بسرعة والمساعدة فى تخفيف المعاناة التى تسببها الحرب» للشعب الاوكرانى. ومن المقرر ان يتحدث الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم الاربعاء فى مجلسى الكونجرس الامريكى تقريبا, فى المرة الثانية التى يخاطب فيها المشرعين الامريكيين فى اقل من شهر. اعترفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمرها الصحفي اليومي بأن زيلينسكي من المرجح أن «تطلب المزيد من المال» للتعامل مع الغزو الروسي خلال ذلك الخطاب أمام الكونغرس. من بين 13.6 مليار التي تمت الموافقة عليها حديثا لأوكرانيا، ما يقرب من النصف، 6.5 مليار، سوف تذهب إلى وزارة الدفاع حتى تتمكن من الحفاظ على عملياتها العسكرية في دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، فضلا عن إرسال المواد العسكرية إلى البلاد، وفقا لمشروع قانون. ويشمل الاعتماد المخصص لأوكرانيا أيضا حوالي 4 بلايين لمساعدة اللاجئين والمشردين داخليا، بينما يهدف 1.8 بليون دولار إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية لأوكرانيا والبلدان المجاورة لها، على سبيل المثال فيما يتعلق بمسائل الطاقة أو الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، سيذهب 25 مليون إلى تقنيات مكافحة التضليل، وسيذهب 120 مليون دولار إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (Usaid) لمساعدة الناشطين ووسائل الإعلام المستقلة. وإجمالا، تشمل حزمة الميزانية البالغة 1.5 تريليون دولار 782 بليون دولار لتغطية نفقات الدفاع، بزيادة قدرها 5.6 في المائة عن السنة السابقة؛ و000 730 دولار أخرى لتمويل الاحتياجات الوطنية في الولايات المتحدة. ويشمل التدبير أموالاً لإعادة نفاذ قانون مكافحة العنف الجنساني المعروف باختصاره باللغة الإنجليزية, VAWA, التي عملت لعقود على تمويل برامج المساعدة لضحايا الاعتداء والاعتداء الجنسي, بالإضافة إلى تزويدهم بسبيل لطلب العدالة في المحاكم. يعود تاريخ هذا القانون إلى عام 1994 وتم اعتماده بانتظام من قبل الكونغرس، حتى سمح المحافظون بانتهاء صلاحيته في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين 400 مليون دولار لما يسمى «منح بيل» لطلاب الجامعات ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب مليار دولار لأبحاث السرطان والأموال للبرامج الاجتماعية في بورتوريكو.