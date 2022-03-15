ستستقبل باهيا فيتوريا دا كونكويستا بحلول 9 أيام.

يصل الفريق بمعنويات عالية للعب يوم جديد من البطولة. اربح المباراة النهائية واستمر في متابعة طريق النصر.

هزم باهيا جاكوزي 4-1 في المباراة السابقة وسيجد نتيجة إيجابية أخرى على أرضه. في آخر 4 مباريات كان خاسرًا 3 مرات وسجل المساواة في مباراة واحدة.

فيتوريا دا كونكويستا تصل بروح بعد فوزه على برشلونة في إيلهيوس 1-0. في الأيام القليلة الماضية فاز بفوز واحد و 3 خسائر.

ستجتمع باهيا وفيتوريا كون غدًا في الساعة 19:15 (بتوقيت الأرجنتين). البرازيل - سيقام اليوم التاسع من بطولة باهينو 2022 في بونتي نوفا.

في

آخر 5 مباريات شهدت بعضها البعض في البطولة، فاز المحلي 4 مرات وتعادل في نهاية المطاف مباراة واحدة.

الحكم المعين للمباراة هو إيمرسون دي ألميدا أندرادي.

وقت باهيا وفيتوريا دا كونكويستا، اعتمادًا على البلد

الأرجنتين: 7:15 مساءً

كولومبيا والمكسيك بالتوقيت الشرقي وبيرو: 5:15 مساءً بتوقيت

المكسيك المركزي ونيكاراغوا: 4:15 مساءً

المكسيك MST والمكسيك بتوقيت المحيط الهادئ: 15:15 مساءً

فنزويلا: 18 مساءً

المرجع ومصدر الصورة: مصنع البيانات