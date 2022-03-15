أتلتيكو ألاغويناس يزور ياكويفينس لمدة 9 أيام

بعد فوزه في اليوم السابق، يبحث الفريق المحلي عن انتصار آخر سيكون في وضع جيد على الطاولة، وتسعى الزيارة للفوز من خلال ربط المباراة النهائية.

Jacuipense لا تريد أن تندم على سقوط آخر. 1 إلى 4 أنهى المباراة ضد باهيا. قبل هذه الهزيمة، تغلب على منافسه في المباريات الأربع الأخيرة.

وصل أتلتيكو ألاغوينهاس بشعور من الروح بعد فوزه على هواجيرينسي 2-0. على مدى الأيام القليلة الماضية، فاز بفوز واحد وهزيمة واحدة وتعادل 2.

سيتم قياس Jacupense و At.Alagoinhas غدًا في الساعة 19:15 (بالتوقيت الأرجنتيني). سيقام اليوم التاسع من البرازيل - بطولة بايانو 2022 في فالفريدانغ.

فضلت المبارزات الأربعة الأخيرة في تاريخ البطولة زيارة أضافت فوزين، وكان الاثنان الآخران بمثابة تعادل.

سيكون برونو بيريرا فاسكونسيلوس هو القاضي الذي سيحقق العدالة في الاجتماع.

Jacuipense و Atletico Alagoinhas الجدول الزمني، اعتمادا على البلد

الأرجنتين: 19:15 ساعة

كولومبيا والمكسيك التوقيت الشرقي وبيرو: 5:15 مساء المكسيك التوقيت المركزي القياسي ونيكاراغوا:

4:15

مساء المكسيك MST والمكسيك توقيت المحيط الهادئ: 3:15

مساء فنزويلا: 6:15 مساء

المصدر المرجعي والصورة: DataFactory