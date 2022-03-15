أليسيا فرانكو، المرأة البالغة من العمر 87 عامًا والتي «أحرقت» لمجلس الشيوخ وتريد الآن أن تكون رئيسة

خلال الموسم الانتخابي، يظهر مرشحون مختلفون تمكنوا من مفاجأة نتائجهم؛ المشاهير والرياضيين والمقدمين والأشخاص العاديين والمؤثرين، الذين يسعون إلى تحقيق حلمهم، والذي في هذه الحالة هو الوصول إلى القاعة الإهليلجية في الكابيتول الوطني لكولومبيا. من بين العديد من الحالات، يظهر اسم أليسيا فرانكو، وهي تبلغ من العمر 87 عامًا من سانتاندر لم تفز بمقعدها في مجلس الشيوخ، ولكنها من الآن فصاعدًا تحلم بالرئاسة لعام 2020.

بعد أن علمت نتيجة هزيمتها، ذكرت المرشحة السابقة: «شكرا لك الكولومبيين لأولئك الذين دعموني بأصواتهم لبذل قصارى جهدهم بارك الله لهم كثيرا في 4 سنوات ونحن ذاهبون إلى الرئاسة لحكم هذا البلد وحكمه بشكل جيد كما أريد».

وفقًا لراديو RCN، شرعت المرأة المولودة في بلدية غوادالوبي، سانتاندر، في طريقها إلى مجلس الشيوخ اعتمادًا فقط على مدخراتها، ومع ذلك، في البلدة الصغيرة التي نشأت فيها، لم تكن الأصوات كافية، حيث فازت في المجموع بـ 3،214 صوتًا، مما أدى إلى انخفاض عدد الأصوات مقارنة بـ ومع ذلك, كان لأقرانها في الحزب تأثير كبير لأنه لم يكن معروفا في السياسة الوطنية, و إلى جانب ذلك, فإنها لم تشغل أبدا مناصب عامة.

على الرغم من تقدمها في سنها، لا يزال لديها حلم ثابت وهو أن تصبح رئيسة للجمهورية، وتوقع أنها ستفعل ذلك في غضون 4 سنوات، أي بحلول الفترة 2026-2030، بحلول ذلك الوقت ستكون المرأة تبلغ من العمر 91 عامًا، كونها عصرًا تاريخيًا لزعيم وطني في كولومبيا، إذا كان سيحقق الغرض.

بسبب خصائصها، فازت المرأة بمودة العديد من الكولومبيين الذين أشادوا بها على الشبكات الاجتماعية. قبل الانتخابات، أرسلت أليسيا فرانكو رسالة صادقة: «عائلة أوريبيستا أصبحت عائلتي، أريد أن ألتقي بكل واحد منكم وأعطيك عناقًا كبيرًا، شكرًا لك على رسائلك الجميلة ودعمك غير مشروط. أنا أحبهم. نحن ذاهبون للفوز». .

قبل أسبوع، في مقابلة مع صحيفة El Espectador، تحدثت المرأة عن المقترحات التي ستقدمها عند وصول حلمها إلى مجلس الشيوخ، مسلطة الضوء على أنها تبحث عن فرص أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير البلاد من اليسار، مؤكدة أنها لا تملك وأن هدفها الرئيسي هو تحسين راتب قوات الأمن, مضيفة أن هؤلاء المسؤولين يمكنهم الدفاع عن أنفسهم بأسلحتهم.

صرح فرانكو بدوره في المقابلة أنه سينهي اتفاقية السلام، لأن هذا كان خداعًا قام به خوان مانويل سانتوس، بالإضافة إلى ذلك، قال إنه لن يدخل في أي نوع من المفاوضات مع الجيش الوطني، مؤكدًا أن الإرهابيين يقاتلون ويحرمون.

كما سألت El Espectador المرشحة السابقة عن موقفها من حقوق مجتمعات LGBT+، والتي لم تستجب لها المرأة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن الكنائس لن تضطر إلى دفع الضرائب، لأنها تتعاون مع كولومبيا وأشارت إلى أنها ضد الإجهاض، لأن الله هو الوحيد الذي لديه القدرة على إنهاء الحياة.

تميل هذه المقترحات إلى إثارة الجدل وسط بلد مستقطب بين اليسار واليمين، ويرى البعض أن موقف المرشح السابق يمثل اتجاهًا مهمًا من فكرة اليمين المتطرف المحافظ، مشيرة إلى أنها تتكيف جيدًا ضمن هذا الخط السياسي، على الرغم من أن أليسيا فرانكو يحلم بالوصول إلى مجلس الشيوخ، في هذه الفرصة لم تصل إليه، حتى الآن مشروعه، كما سبق ذكره، هو كازا دي نارينيو.

من بين أبرز أسماء المرشحين الذين لم يصلوا إلى مقعد: لويس كولميناريس، مابيل لارا، كاثرين إيبارغوين، كارلوس فرناندو جالان، أندريس موتا، أنطونيو سانغوينو، إدوارد رودريغيز، سيزار لوردوي، هولمان موريس وهوجو أوسبينا، بعضهم مع الماضي كجماعات ضغط والبعض الآخر مع جديد مشروع سياسي، بدون ومع ذلك، فهي جزء من قائمة الحروق الشهيرة لهذه الانتخابات التشريعية.

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