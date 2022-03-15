منظمة العفو الدولية Weiwei، بحثا عن الإنسانية وسط عدم اليقين من الحرب

فيينا، 15 مارس الفساد، الاستبداد، اللاجئين، الحقوق... تظهر المجموعة الواسعة من القضايا التي تشغل وتتعلق بالفنان الصيني آي ويوي في فيينا في عرض استعادي كبير، فقط في وقت، كما يعترف هو نفسه، فإن الغزو «غير المقبول» لأوكرانيا يضع الإنسانية في مواجهة عدم اليقين. «هناك الكثير من اللاعقلانية. الغزو غير مقبول، الحرب غير مقبولة. إنها مأساة، من العار بالنسبة للقرن الحادي والعشرين أنه لا يزال لدينا أشخاص أو حكومات تحاول تحقيق أجندتهم الخاصة من خلال التضحية بحياة الجميع وجعل الناس يعانون»، كما يقول خلال عرض اليوم للمعرض. «In Search of Humanity» هو عنوان الرحلة التي يفتحها معرض Albertina Modern هذا الثلاثاء من خلال الشبكات الاجتماعية والتي يمكن زيارتها شخصيًا من الغد حتى سبتمبر المقبل. الدفاع عن الإنسانية وقال الفنان عن عرض استعادي عرفه هو نفسه بأنه «نقدي وراديكالي وواقعي»: «يجب أن يكون عنوان المعرض هو الدفاع عن الإنسانية». واعترف لوسائل الاعلام فى فيينا «ان المعرض يفتتح فى وقت يوجد فيه اكثر من مليوني لاجئ فى اوروبا وغزت روسيا اوكرانيا ونحن فى خضم المجهول وغير المؤكد». وحذر من أن مبادئ الديمقراطية والحرية تهتز ويخشى أن تؤدي إلى «أزمة أكبر» يكون فيها وجود البشرية ذاته في خطر. يغطي المعرض تقريبا كل مهنة آي ويوي، واستكشاف تجارب الحياة التي حددت عمله وموقفه في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الاستبداد. معرض غير منشور تجمع ألبرتينا مودرن ما يقرب من 150 قطعة، بما في ذلك الصور واللوحات والمنحوتات وإبداعات الفيديو، في معرض يقترب، كما اعترف الفنان نفسه اليوم، من مسيرته مع اتساع لا مثيل له حتى الآن. يجد الزائر، على سبيل المثال، صورًا فوتوغرافية في نيويورك في الثمانينيات، حيث يوثق Ai البالغ من العمر 24 عامًا النضالات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية، ويكتشف مبدأ أساسيًا في حياته وعمله اللاحق: قدرة كل فرد على تحسين الواقع من خلال أفعاله. من بين تلك القطع المبكرة سلسلة من ثلاث صور من عام 1995، عادت بالفعل إلى الصين، حيث يبدو أنه يسقط ويكسر مزهرية الألفية من سلالة هان، في احتجاج مثير للجدل وتخريبي ضد «الثورة الثقافية» لماو. إن مذبحة تيانانمن عام 1989، عندما سحقت الحكومة الصينية الاحتجاجات التي تطالب بالحريات السياسية وحريات اقتصادية أفضل، كانت بمثابة علامة عميقة على عمله. أمشاط إلى السلطة في سلسلته الطويلة من الصور «دراسات المنظور»، يظهر إصبعه وهو يصنع مشطًا لمراكز ورموز السلطة، أبدًا للناس، من البيت الأبيض إلى ساحة تيانامن الخاصة في بكين، أو برج إيفل أو حتى الموناليزا، في عمل من أعمال التنديد التي تؤطر أيضًا علامة أضواء النيون الخاصة به بعلامة لا لبس فيها اللعنة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى تجمعات الدراجات الخاصة بهم، التي تراكمت بطريقة تفقد وظيفتها، والتي ترمز إلى كل من القفزة من الصين الفقيرة إلى قوة اقتصادية وفكرة أن مجتمع بلادهم، المنسق والمزامن كشعب، يعاني من الجمود عندما يتعلق الأمر بالفرد. احتجاج وسجن ثعبان ضخم، مصنوع من الحقائب المدرسية، يتذكر آلاف الأطفال الذين لقوا حتفهم في زلزال 2008 في سيتشوان، بسبب انهيار المدارس بسبب سوء جودة البناء، وهي حالة فساد في الصين نددت منظمة العفو الدولية بنشاط. كما يذكر معرض ألبرتينا مودرن ما يقرب من ثلاثة أشهر من عام 2011 التي قضاها في عداد المفقودين، وهو سجين في سجن صيني، مع نسخ من حياته في الزنزانة، يراقبها الحراس حتى عندما استحم أو أكل أو ينام. عندما استعاد جواز سفره في عام 2015، ذهب آي إلى المنفى في أوروبا. إن أزمة الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب والبؤس في آسيا وأفريقيا تنتظره هناك. ناشط وفنان كارثة إنسانية يعرفها مباشرة في مخيمات اللاجئين ويتفاعل معها في وجهه المزدوج كفنان وناشط، مع أعمال فنية والعديد من الأفلام الوثائقية، مثل تدفق الإنسان، حول كيف يصبح الشخص لاجئًا. إن «عمود الخزف ذو الزخارف اللاجئة» المثير للإعجاب، الذي يروي الحرب والهروب والموت في البحر الأبيض المتوسط باستخدام تقنية السيراميك الصيني التقليدي، وسلسلة صوره ومونتاج له مع المنقذين الذين يرتديهم أولئك الذين يفرون عبر البحر، هي أمثلة على هذه الفترة المعروضة في فيينا. يمتد بأثر رجعي إلى أحدث أعماله، المكرسة على سبيل المثال للحبس الذي أخضعه النظام الصيني في يناير 2019 لمدينة ووهان، مركز جائحة الفيروس التاجي. بقلم أنطونيو سانشيز سوليس