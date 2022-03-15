بعد غياب إيغان برنال، تكشف Ineos عن قادتها لسباق طواف فرنسا و جيرو ديتاليا

في غياب إيغان برنال، أفضل منافسيه في السنوات الأخيرة، أعطى فريق Ineos Grenadiers لمحة عما ستكون عليه بطاقته الرئيسية في مواجهة سباق فرنسا للدراجات، الذي سيحضره الكولومبي إذا لم يكن قد تحطم في غاشانسيبا.

ذكر رود إلينجورث، مدير الفريق البريطاني، أنه سيراهن على آدم ييتس كقائد في جولة الحفل، على الرغم من أن المتسابق الذي وصل إلى الفريق كواحد من التوقيعات الشهيرة في عام 2021 لا يرفض كما هو متوقع. لم يفعل، على سبيل المثال، في الطبعة الأخيرة من Vuelta a España، عندما كان أعلى 4 في الترتيب العام.

على الرغم من أن إلينغورث لم يشر إلى جيراينت توماس، فإنه ليس سرا أنه سيكون الزعيم الآخر في سباق فرنسا للدراجات، نظرا لأقدميته، وتقنيته في مراحل المحاكمة الزمنية وحالته البدنية الجيدة في أيام الجبل. بالطبع، أكثر ما يزن هو أنه كان بالفعل الفائز في هذه المسابقة، في عام 2018، قبل عام من إيجان برنال. ما يثقل ضده هو أنه، منذ ذلك الحين، لم يبهر، وأحيانًا بسبب الحوادث أثناء المنافسة، والبعض الآخر ربما مناسب لعمره (35 عامًا). وكان آخر لقب له هو سباق طواف روماندي 2021.

ضد ييتس، كما هو الحال مع المتسلقين الكولومبيين، يلعب ضده لا يلمع على مدار الساعة، على الرغم من أنه في الجبال يبرز لهجماته المتفجرة. الآن، حسنًا، بالنسبة للتجارب الزمنية، اختبر فريق Ineos الدراجين، مثل الإيطالي فيليبو جانا، بطل العالم المزدوج في هذه الفئة وصديق جيد لـ Egan.

وأضاف إلينغورث: «تهدف جانا إلى محاكمة وقت الافتتاح وأول قميص أصفر في كوبنهاغن». تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأول من سباق طواف فرنسا سيبدأ من الدنمارك في إصدار 2022.

أما بالنسبة لدانيال فيليبي مارتينيز، وهو أحد المتسلقين الجيدين للفريق، وربما كان الأفضل في هذه اللحظة، حيث كان الثلاثة الأوائل في سباقي الجولة العالمية اللذين شارك فيهما هذا العام (Vuelta Algarve و Paris-Nice)، فمن المتوقع أنه سيكون الرقيعي الفاخر لـ Yates و Thomas. ومع ذلك، سيسعى إلى أن يكون صفوف كابو، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يصل إلى بورا هانسجروه في عام 2023، حيث ستتاح له الفرصة.

في Giro d'Italia، أول واحد كبير في العام، الذي اختاره Ineos Grenadiers للفوز بماغليا روزا سيكون الإكوادوري ريتشارد كاراباز، بطل هذا الحدث في عام 2019، والميدالية الذهبية في فئة مسار ركوب الدراجات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. بحثًا عن هذا الإنجاز، سيكون برفقة الأسترالي ريتشي بورت والبريطاني تاو جيوغيغان هارت، الذي فاز بالمركز الأول في عام 2020.

«سنواصل مع ريتشارد كاراباز لجيرو ديتاليا. إنه سباق يناسب ريتشارد بشكل جيد وهذا هو السبب في أنه يريد التركيز على كورسا روزا»، خلص رود إلينغورث. إذا فزت، فسيكون اللقب الرابع عبر الإنترنت للفريق في هذه المسابقة.

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