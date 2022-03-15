توقعات وكالة فرانس برس الرياضية من 21H00 GMT

- كرة القدم

تصنيف: مسابقات أوروبية

باريس:

تعليق على مباريات الثلاثاء من جولة 16 من دوري أبطال أوروبا

(ملاحظة وسط دوري أبطال FBL، 550 كلمة - بثت بالفعل)

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مانشستر، المملكة المتحدة:

التعليق على جولة 16 مباراة من دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد

(ملاحظة ENG ESP الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 550 كلمة - حوالي الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش)

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أمستردام، هولندا:

التعليق على جولة 16 مباراة من دوري أبطال أياك-بنفيكا

(دوري أبطال FBL الثامن NED بواسطة ملاحظة، 500 كلمة - حوالي 23H00 بتوقيت جرينتش)

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تورينو، إيطاليا:

فياريال ضد الوقت المناسب من يوفنتوس

سيذهب فياريال إلى تورينو يوم الأربعاء بحثًا عن فوز ضد يوفنتوس سيقودهم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل الذي فاز به في المحطة الأولى في ملعب لا سيراميكا.

(عرض تقديمي الثامن لـ ESP ITA في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 600 كلمة - بثت بالفعل)

ليل، فرنسا:

رهان تياجو سيلفا الفائز، صخرة صلبة مع تشيلسي

يعد مدافع تشيلسي المركزي البرازيلي تياجو سيلفا، في 37 عامًا، أحد الركائز التي سيستند إليها أحد أقوى المتخلفين في أوروبا يوم الأربعاء ضد ليل (20:00 بتوقيت جرينتش؛ 2-0 في الإياب الأولى) في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

بقلم فريدريك هابي

(عرض تقديمي الثامن لدوري أبطال FBL، 600 كلمة - بثت بالفعل)

صور

باريس:

فياريال يصنع التاريخ ضد يوفنتوس، تشيلسي للتأكيد في ليل

فياريال يزور تورينو يوم الأربعاء بهدف تحقيق التأهل التاريخي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (1-1 في الإياب الأولى)، بينما يسافر تشيلسي، بطل القارة الحاكم، إلى ليل مع التقدم 2-0 الذي تحقق في ستامفورد بريدج.

(برنامج ESP ENG ITA لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 500 كلمة - بثت بالفعل)

بطولة أوروبا:

برشلونة، إسبانيا:

Spotify الراعي الرئيسي الجديد لنادي برشلونة للمواسم الأربعة القادمة

يوم الثلاثاء، أعلنت برشلونة عن اتفاقية رعاية مع شركة Spotify للموسيقى المتدفقة للسنوات الأربع المقبلة، لتحل محل عملاق التجارة الإلكترونية الياباني Rakuten.

(ملاحظة الاقتصاد fbl ESP SWE، 585 كلمة - حوالي الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش)

كأس ليبرتادوريس

بوينس آيرس:

يمر الطلاب بجولة جماعية من ليبرتادوريس قبل إيفرتون المحتاج.

سيسعى استوديانتس دي لا بلاتا، بطل كأس ليبرتادوريس أربع مرات، إلى تأكيد دخوله إلى مرحلة المجموعات في البطولة القارية عندما يستضيفون التشيلي إيفرتون يوم الأربعاء، الذي فاز على 1-0 كزائر في المحطة الأولى.

(Fbl Libertadores 2022 المرحلة الثالثة CHI ARG إيفرتون عرض الطلاب، 470 كلمة - تم إرسالها بالفعل)

الافتراض:

سيحاول أوليمبيا التغلب على Fluminense والتمرير إلى مجموعات Libertadores.

سيحاول أوليمبيا الباراغواي التغلب على فلومينينس البرازيلي في مباراة العودة التي سيلعبونها يوم الأربعاء للمرحلة الثالثة من كأس ليبرتادوريس 2022، التأهل لمرحلة المجموعات.

(fbl Libertadores 2022 المرحلة الثالثة PAR BRA عرض أوليمبيا فلومينينسي، 510 كلمات - تم إرسالها بالفعل)

مونتيفيديو:

تعليق يوم الثلاثاء للمرحلة الثالثة من كأس ليبرتادوريس دي أمريكا

(fbl Libertadores 2022 ملخص المرحلة الثالثة، 500 كلمة - حوالي 03:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

غواياكيل:

التعليق على المحطة الثانية من المرحلة الثالثة من كأس ليبرتادوريس بين برشلونة وأمريكا مينيرو

(Fbl Libertadores 2022 المرحلة الثالثة ECU BRA برشلونة AmericaMG ملاحظة، 500 كلمة - حوالي 02h30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

صور

كأس أمريكا الجنوبية

مونتيفيديو:

سيحاول River Plate الاستفادة من الحد الأدنى من الميزة ضد ليفربول في سلسلة أوروغواي في أمريكا الجنوبية.

يواجه الأوروغواي ليفربول وريفر بلايت يوم الأربعاء ليقرروا أي من الاثنين سيدخلان مرحلة المجموعات في كأس سوداميركانا-2022، في تعريف مفتوح على الرغم من الميزة الطفيفة التي يتمتع بها «دارسينيرو» بعد فوزه في المحطة الأولى 1-0.

(FBL أمريكا الجنوبية 2022 FirstPhase URU ليفربول ريفرورو العرض التقديمي، 450 كلمة - بثت بالفعل)

ليما:

مع مهمة التسجيل، يستقبل سبورت بويز أياكوتشو في مبارزة من البيروفيين في أمريكا الجنوبية

مع مهمة التسجيل، يستقبل سبورت بويز أياكوتشو يوم الأربعاء في ليما في مباراة عودة بين الأندية البيروفية للمرحلة الأولى من كأس سوداميركانا-2022.

(FBL أمريكا الجنوبية 2022 FirstPhase PER عرض أياكوتشو SportBoys، 400 كلمة - بثت بالفعل)

بوجوتا:

أمريكا تعود إلى «DIM» لتمثيل كولومبيا في مجموعات أمريكا الجنوبية

تم إنقاذ أمريكا من الخسارة بعدة أهداف في زيارته الأخيرة إلى ديبورتيفو إنديبيندينتي ميديلين ولا يزال في متناول مجموعات أمريكا الجنوبية. سيسعى «Diablos» من كالي يوم الأربعاء إلى عكس الجزء 2-1 من السلسلة.

(FBL أمريكا الجنوبية 2022 المرحلة الأولى COL أمريكا ميديلين العرض التقديمي، 530 كلمة - بثت بالفعل)

كيتو:

الدوري لإعطاء انقلاب النعمة لموشوك رونا في أمريكا الجنوبية-2022

الدوري الاكوادوري الليجا دي كيتو، الذي حصل على تقدم 2-0، يركض لتصفية موشوك رونا الأصلي يوم الأربعاء، في مباراة العودة بين المنتخبات الوطنية للمرحلة الأولى من كأس أمريكا الجنوبية 2022.

(FBL أمريكا الجنوبية 2022 FirstPhase ECU League Rune العرض التقديمي، 520 كلمة - بثت بالفعل)

مونتيفيديو:

تعليق على المرحلة الأولى يوم الثلاثاء من كأس سودامريكانا

(ملخص المرحلة الأولى من FBL 2022 في أمريكا الجنوبية، 450 كلمة - حوالي 03:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

صور

أريكويبا، بيرو:

التعليق على المحطة الثانية من المرحلة الأولى لكوبا سودامريكانا بين البيروفيين ميلغار وسينسيانو

(أمريكا الجنوبية FBL 2022 FirstPhase لكل ميلغار سينسيانو ملاحظة، 400 كلمة - حوالي 02h30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

صور

سانتا كروز، بوليفيا:

التعليق على المحطة الثانية من المرحلة الأولى من كأس سودامريكانا بين البوليفيين أورينتي بتروليرو ورويال باري.

(أمريكا الجنوبية FBL 2022 FirstPhase BOL إيست باري ملاحظة، 450 كلمة - حوالي 00H15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

صور

كاراكاس:

التعليق على المحطة الثانية من المرحلة الأولى من كأس سوداميريكانا بين الفنزويليين المتروبوليتان و Estudiantes de Mérida

(أمريكا الجنوبية FBL 2022 FirstPhase VEN متروبوليتانوس ميريدا ملاحظة، 450 كلمة - نحو 00H15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

الافتراض:

التعليق على المحطة الثانية من المرحلة الأولى من كأس سوداميريكانا بين الباراغواي الجنرال كاباليرو وسول دي أمريكا

(أمريكا الجنوبية FBL 2022 المرحلة الأولى PAR كاباليرو سول أمريكا ملاحظة، 450 كلمة - نحو 00H15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

صور

فينا ديل مار، تشيلي:

التعليق على المحطة الثانية من المرحلة الأولى لكوبا سودامريكانا بين تشيليين يونيون لا كاليرا ونيوبلينسي

(أمريكا الجنوبية Fbl 2022 المرحلة الأولى تشي لاكاليرا نوبلينس ملاحظة، 450 كلمة - حوالي 02h30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء

دوري أبطال الكونكاكاف

غواتيمالا:

تعليق على المحطة الثانية من ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف بين Comunicaciones و نيويورك سيتي إف سي

(دوري الكونكاكاف لكرة القدم 2022 أرباع الولايات المتحدة الأمريكية GUA ملاحظة، 450 كلمة - نحو 02H00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء)

مونتريال، كندا:

كروز أزول يبحث عن نصف دوري أبطال أوروبا ضد مونتريال في ساعات منخفضة

كروز أزول, أمل المكسيك الكبير في دوري أبطال الكونكاكاف هذا, يتطلع إلى ختم تمريرة الدور قبل النهائي في زيارة الأربعاء إلى نادي مونتريال الذي لا يعرف الفوز هذا العام.

(FBL 2022 كونكاكاف دوري أبطال أوروبا أرباع MEX CAN، عرض تقديمي، 460 كلمة - بثت بالفعل)

صور

المكسيك:

تأمل بوماس في تحقيق الإنجاز ضد الثورة في Concachampions

سيسعى بوماس المكسيكي للتغلب على عائق كبير أمام ثورة نيو إنجلاند الأمريكية يوم الأربعاء في الإياب الثاني من الدور ربع النهائي من دوري أبطال الكونكاكاف 2022.

(FBL الكونكاكاف دوري أبطال أوروبا 2022 أرباع MEX الولايات المتحدة الأمريكية العرض التقديمي، 500 كلمة - بثت بالفعل)

- كرة المضرب

إنديان ويلز:

بيريتيني يرفع يده في إنديان ويلز ويحصل هالب على أول تذكرة إلى الدور ربع النهائي

في سعيه للحصول على أول لقب له في بطولة الماسترز 1000، تقدم الإيطالي روبرتو بيريتيني إلى جولة 16 في إنديان ويلز يوم الثلاثاء، حيث هو المصنف الثاني بعد رافا نادال، في حين سجلت سيمونا هالب أول تذكرة إلى أرباع السيدات.

بقلم غييرمو باروس

(تنس إنديان ويلز ATP WTA USA ملخص، 680 كلمة - بثت بالفعل)

صور

- رياضة السيارات

الفورمولا 1

صخير، كاتار:

مباراة العودة بين فيرستابن وهاملتون أو إيقاظ فيراري؛ يبدأ موسم 2022 F1

انتهى الانتظار: بعد ثلاثة أشهر من فوزه المذهل في أبوظبي، يبدأ ماكس فيرستابن (ريد بول) يوم الأحد في البحرين النضال من أجل لقبه الثاني ضد منافسه، سعياً للانتقام، لويس هاملتون (مرسيدس) ومع تصميم فيراري على القتال مرة أخرى للحصول على المراكز الأولى.

(عرض تقديمي تلقائي Mundial F1، 800 كلمة - بث بالفعل)

صور إنفوجرافيك

ريكوادروس:

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