زلزال بقوة 4.1 يهز وسط فنزويلا دون التسبب في ضرر

كاراكاس, 15 مارس ضرب زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر المنطقة الوسطى من فنزويلا من إل سومبريرو, في ولاية غاريكو, يوم الثلاثاء, دون ضرر حتى الآن, ذكرت المؤسسة الفنزويلية للبحوث الزلازل (Funvisis). على حسابها على تويتر، أوضحت Funvisis أنه كان «زلزال شعر» وقع في الساعة 13.06 المحلية (17.06 بتوقيت جرينتش)، على بعد 55 كيلومترًا جنوب شرق بلدة إل سومبريرو، في غاريكو، وكان عمقه 5 كيلومترات. أبلغ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالهزة في العاصمة الفنزويلية، في ميراندا وأبوري وكارابوبو، وجميعهم قريبون من غواريكو. في مواجهة الزلازل ذات الحجم المماثل، دعا Funvisis الفنزويليين في الماضي إلى التزام الهدوء، مشيرًا إلى أن الأحداث من هذا النوع «طبيعية في فنزويلا»، وهي «دولة زلزالية»، وهي «في سياق جيوديناميكي مهم ومعقد بسبب التفاعل بين منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية لوحة». في 21 أغسطس 2018، شهدت فنزويلا زلزالًا بلغت قوته 6.9 درجة مع مركز الزلزال في «جنوب شرق ياجوارابانو»، في شرق البلاد، مما ألحق أضرارًا ببعض المباني في كاراكاس والولايات الشرقية الأخرى من البلاد، بما في ذلك برج Confinanzas المالي، في وسط العاصمة. كانت هذه أكبر حركة تيلوريكية تم تسجيلها في الدولة الكاريبية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها لم تترك أي وفيات. رئيس gcs/سب/دمت