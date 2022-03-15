يعطي رأس Lodi ميزة Atlético في الشوط الأول

مانشستر, 15 مارس رأس رينان لودي بعد خمس دقائق من الاستراحة يعطي أتلتيكو مدريد الصدارة في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد الذي سيطر, لكنه لم يتمكن من العثور على باب جان أوبلاك (0-1). تجنب السلوفيني هدف أنتوني إلانغا في الدقائق الأولى، قبل أن يصنع ديفيد دي جيا تسديدة الفشار الجميلة من رودريغو دي بول من مسافة بعيدة. سيطر يونايتد على المباراة حتى بحث أنطوان جريزمان عن صليب في المركز الخلفي وبدا لودي خاليًا من العلامة لينتهي في أوقات الفراغ. بهذه النتيجة، سيصل أتلتيكو إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على 1-1 في واندا متروبوليتانو.