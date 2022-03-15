27٪ من الشركات في كوبا أغلقت يناير بخسائر

هافانا، 15 مارس 27٪ من الشركات في كوبا أغلقت في يناير مع خسائر، لذلك سيتم إجراء دراسة حالة على حدة عكس الوضع، وفقا لما ذكره وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز يوم الثلاثاء. قدم وزير الاقتصاد هذه المعلومات في اجتماع مع رجال الأعمال في البلاد، حيث حضر أيضًا الرئيس ميغيل دياز كانيل ورئيس الوزراء مانويل ماريرو، كما تم تسليط الضوء عليه يوم الثلاثاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة. في المجموع، أشار جيل فرنانديز إلى أن 457 شركة - من أصل 1,689 أرسلت المعلومات - أغلقت بخسائر في يناير، منها 446 مملوكة للدولة. لمعالجة الوضع، ستنشئ الحكومة الكوبية مجموعات عمل لتحليل مشاكل هذه الشركات في عملية ستنتهي في مايو المقبل. «في عام 2021 كان لدينا في المتوسط أكثر من 500 شركة بخسائر شهرية، في يناير 2022 انخفضت، لكن 446 رقم فلكي، و 16 شركة فقط تمثل 50٪ من قيمة الخسائر»، لخص الوزير. ووفقا للأرقام التي أصدرتها الحكومة الكوبية، فإن 93 في المائة من المؤسسات المملوكة للدولة ذات الأرقام الحمراء تتركز «في الزراعة وصناعة السكر وصناعة الأغذية والبناء والنقل ومؤسسات التبعية المحلية». ومع ذلك، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في الشهر الأول من عام 2022 تم توليد صافي المبيعات حوالي 75 مليار بيزو (3 مليارات دولار، حسب سعر الصرف الرسمي). هذا الرقم، لاحظ جيل فرنانديز، يمثل 8٪ من المبيعات المتوقعة لهذا العام. تمر كوبا بأزمة اقتصادية خطيرة بسبب covid-19، وتشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأخطاء في إدارة الاقتصاد الكلي. في عام 2020، انخفض الاقتصاد إلى ما فوق 10٪، ووفقًا لتقديرات الحكومة واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، كانت الجزيرة ستنتهي عام 2021 مع انتعاش طفيف فوق 2٪، على الرغم من أن الأرقام النهائية لم يتم إصدارها. رئيس إنت/جيبيم/ليرة لبنانية