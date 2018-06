Plata sucia: la FIFA denunció a Blatter por haberse quedado 80 millones de dólares

La casa madre del fútbol internacional, ahora presidida por el italiano Infantino, señaló que el ex pope se enriqueció ilícitamente con unos 79 millones de francos suizos en los últimos cinco años. En la misma causa quedaron escritos los nombres del ex secretario general y el ex director de finanzas